- Ils célèbrent leur retour d'amour.

Sharon Battiste (32 ans) et Jan Hoffmann sont heureux de se retrouver. Après leur séparation au printemps, le couple qui s'est rencontré dans l'émission de dating de RTL "Die Bachelorette" en 2022, s'est remis ensemble. Ils l'ont tous les deux annoncé sur leurs histoires Instagram.

Elle l'a annoncé de manière un peu énigmatique sur son compte, en partageant une vidéo de lui en train de griller avec des émojis cœur, en écrivant : "Bienvenue de retour Jan."

Jan Hoffmann, quant à lui, n'a laissé aucune place au doute et a partagé une photo de couple sur son compte avec un magnifique paysage côtière en arrière-plan. Il l'a légendée : "Je pense que c'est la plus importante nouvelle", également agrémentée d'un émoji cœur.

Réactions des fans et prochains projets

"Notre boîte de réception est inondée. Vous êtes fous. Oui, nous en parlerons plus tard", promet Sharon Battiste dans une histoire ultérieure, qu'elle a légendée "Merci pour tous les messages gentils". Ils font probablement référence aux vœux de bonheur pour leur réunion amoureuse.

Dans ses histoires, la native de Hesse reveals also their future plans. They're going on a trip together. It seems it's a long one, as the actress has downloaded a series for the flight.

Séparation en mai

Il y a deux ans, le couple s'est trouvé dans l'émission RTL, mais en mai 2024, ils ont annoncé leur séparation via Instagram. Dans une histoire, Battiste a écrit : "Chers amis, il y a des moments dans la vie qui nous touchent profondément et nous obligent à prendre des décisions difficiles."

La ancienne participante de "Let's Dance" a poursuivi : "Avec un cœur lourd mais déterminé, Jan Hoffmann et moi-même aimerions annoncer que nous avons décidé de suivre nos propres chemins." Cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain. Malgré les nombreux moments beaux partagés ensemble, c'est le résultat de "beaucoup de conversations, de larmes et de lutte pour ce qui est le mieux pour nous deux."

À la fin du post, Battiste a ajouté : "Nous nous séparons avec respect et reconnaissance absolue et nous demandons de la compréhension concernant notre vie privée à ce moment."

