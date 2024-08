- Ils aiment partager une télévision.

Contre les idées reçues, une soirée typique avec Jeff Bezos (60), PDG d'Amazon, n'est pas remplie de jets privés, de repas de luxe ou de rassemblements sur des yachts. Selon son partenaire, Lauren Sánchez (54), qui a déclaré dans le magazine américain "People", leur maison est leur sanctuaire parfait : "J'aime les moments où la maison est calme et paisible, et où Jeff et moi choisissons la série dans laquelle nous allons nous plonger le soir."

Comme la plupart des couples, ils n'ont pas toujours les mêmes goûts en matière de télévision. "Faire un choix peut être un processus un peu long. Vous pouvez imaginer que nos goûts divergent légèrement. Mais j'apprécie vraiment notre temps devant la télé, car nous passons toujours un moment formidable ensemble", avoue Sánchez avec enthousiasme.

Les choix de streaming de Bezos et Sánchez

Récemment, ils ont regardé le thriller Netflix "Rent-a-Ripper" et la série Prime post-apocalyptique "Fallout". Ils ont également vu le drame Apple "Inheritance", avec Jake Gyllenhaal (43). "Et nous avons été captivés par 'Severance'", se souvient Sánchez de la série de science-fiction haletante de neuf épisodes disponible en streaming sur Apple TV.

Cependant, leur routine télévisée du soir pourrait être un peu plus courte à l'avenir, car Sánchez prépare une tournée de promotion de son livre pour enfants "The Fly Who Flew to Space". "Je suis ravie que mes enfants puissent partager cette expérience avec moi, car ils m'ont encouragée à écrire ce livre depuis des années et maintenant je l'ai enfin terminé", déclare la mère de trois enfants au sujet du projet. Ses trois enfants sont issus de relations précédentes : Nikko Gonzales (23), fils de l'ancien joueur de football Tony Gonzales (48) ; d'une relation avec l'agent hollywoodien Patrick Whitesell (59), elle a des adolescents Evan (18) et Ella (16).

Jeff Bezos était marié à MacKenzie Scott (54) pendant 25 ans avant sa relation avec Lauren Sánchez. Il a quatre enfants avec elle.

