- Illustration montrant les lieux pour des rencontres de nature immersives et des opportunités d'apprentissage écologique.

En ce qui concerne l'apprentissage environnemental et la verdure urbaine à Berlin, il peut être difficile de suivre tous les différents projets et activités. Pour faciliter cela, une large gamme d'offres d'éducation environnementale a été regroupée sur une carte en ligne, basée sur une carte de ville traditionnelle. On peut trouver plus de 600 'lieux d'éducation écologique' dans toute la ville, allant des jardins communautaires aux visites guidées des herbes et aux programmes éducatifs pour enfants.

Ce projet de carte est piloté par le réseau 'Naturstadt.Berlin', qui comprend des bureaux de coordination au niveau du district pour l'éducation sur la nature, l'environnement, le climat et la durabilité. Ces bureaux sont répartis dans toute la ville. La création de la carte a été financée par le Sénat de Berlin pour les Transports, la Mobilité, la Protection du Climat et l'Environnement.

Selon Judith Hübner de l'Université Libre de Berlin (FU), la carte vise à fournir des informations utiles aux écoles souhaitant intégrer l'apprentissage en plein air, aux individus intéressés par le bénévolat dans les jardins communautaires locaux, aux familles planifiant leur prochaine sortie du week-end et à de nombreux autres groupes. L'objectif de la carte est de renforcer la communication et la collaboration entre les parties intéressées et les prestataires de services dans la ville. Le bureau de coordination pour le district de Steglitz-Zehlendorf est situé à la FU.

Cette carte en ligne est une ressource précieuse pour les écoles cherchant à intégrer l'éducation en plein air, car elle fournit de nombreux 'lieux d'éducation écologique' pour apprendre sur l'environnement.

