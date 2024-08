Ilkay Gündogan annonce son départ de l'équipe nationale

Julian Nagelsmann, qui prendra les rênes de l'équipe de football nationale en tant que nouvel entraîneur, aura pour mission de désigner un nouveau capitaine pour mener l'équipe vers la Coupe du monde 2026. Le précédent capitaine, Ilkay Gündogan, a surpris en annonçant qu'il quitte l'équipe de la DFB après l'échec de l'Allemagne pour remporter le titre lors du championnat d'Europe à domicile. À 33 ans et après avoir joué 82 matchs internationaux pour l'Allemagne, Gündogan a pris la décision inattendue de mettre fin à sa carrière avec l'équipe nationale.

Sur Instagram, Gündogan a partagé ses réflexions : "Après mûre réflexion, j'ai réalisé qu'il était temps de mettre fin à ma carrière en équipe nationale. Je suis extrêmement fier d'avoir représenté mon pays dans 82 matchs internationaux - un exploit que je n'aurais jamais imaginé lorsque j'ai joué pour la première fois en équipe A en 2011", a-t-il écrit. "Mon moment culminant a été d'être nommé capitaine lors de l'EM à domicile l'été dernier !"

L'avenir de Barcelone incertain

Gündogan continuera sa carrière professionnelle, représentant actuellement le FC Barcelone. Cependant, il y a des murmures sur son éventuel départ du club espagnol au sommet cet été.

Après l'élimination de l'Allemagne face à l'Espagne en quarts de finale de l'Euro, Nagelsmann avait cru pouvoir compter sur Gündogan pour le début de la Ligue des nations en septembre. "Bien sûr, je suis ravi s'il continue de jouer. Pour l'instant, je suppose qu'il sera toujours disponible", a commenté Nagelsmann le lendemain. Cependant, Nagelsmann a réitéré en juillet que la décision appartenait à Gündogan et qu'il devait l'annoncer en conséquence. Cependant, sa décision a pris une autre direction.

Nagelsmann avait également considéré Gündogan comme une addition importante en raison de la retraite prochaine de Toni Kroos du football professionnel. Plus tôt cette année, Kroos a annoncé sa retraite après l'Euro. Thomas Müller a également décidé de quitter l'équipe nationale. Nagelsmann vise à insuffler un nouvel élan à l'équipe en vue de la Ligue des nations et des qualifications pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Gündogan avait un rôle crucial à jouer dans ce sens, tout comme lors de l'Euro à domicile.

"Moment crucial de reconnaissance"

Même Nagelsmann a loué Gündogan pour ses excellentes performances lors de l'Euro. De plus, le milieu de terrain a été largement reconnu par le public. "J'ai été immensément heureux lorsqu'il a expérimenté pour la première fois la vague de soutien en tant que joueur de l'équipe nationale. C'est un leader calme avec une richesse d'expérience. Il a une compréhension aiguë d'un groupe", a déclaré Nagelsmann après l'EM.

Gündogan a fait ses débuts en équipe nationale le 11 octobre 2011 à Düsseldorf, entrant en jeu à la place du capitaine Philipp Lahm à l'époque lors d'une victoire 3-1 contre la Belgique dans un match de qualification pour l'Euro. Gündogan a marqué 19 buts pour l'Allemagne. despite numerous injuries, Gündogan also missed the 2014 World Cup victory in Brazil due to his health issues.

Nagelsmann devra trouver un nouveau capitaine pour l'équipe de football nationale, car le départ de Gündogan laisse un vide. Despite having a strong performance during the European Championship, Gündogan announced his retirement from the German national team.

Lire aussi: