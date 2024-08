- Ilkay Gündogan annonce sa retraite de l'équipe nationale allemande de football

Julian Nagelsmann s'apprête à nommer un nouveau capitaine pour l'équipe de football allemande en vue de la Coupe du monde 2026. Le capitaine actuel, Ilkay Gundogan, a décidé de raccrocher les crampons pour l'équipe nationale après la défense décevante du titre lors du récent championnat d'Europe organisé à domicile. Gundogan, âgé de 33 ans et comptant 82 sélections à son actif, a surpris de nombreux observateurs avec sa décision de quitter l'équipe nationale.

Déclaration de sortie de Gundogan

Sur Instagram, Gundogan a écrit : "Après des semaines de réflexion, j'ai pris la décision de mettre fin à ma carrière internationale. En regardant en arrière, je suis incroyablement fier des 82 matchs internationaux que j'ai joués pour mon pays natal bien-aimé - un exploit que je n'aurais jamais imaginé lorsque j'ai enfilé pour la première fois le maillot de l'équipe senior en 2011. Mon souvenir le plus cher, sans aucun doute, est d'avoir été capitaine de l'équipe lors du championnat d'Europe récemment organisé dans notre propre pays !"

Gundogan continuera sa carrière, actuellement sous les couleurs de FC Barcelone. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le géant espagnol cet été.

"À bientôt", a dit Nagelsmann après la sortie de l'EURO

Initialement, Nagelsmann s'attendait à ce que Gundogan reste à bord pour le début de la Ligue des nations en septembre après l'échec de l'Euro contre l'Espagne. "Je suis ravi s'il décide de rester. Pour l'instant, je m'attends à sa disponibilité", a annoncé l'entraîneur national le lendemain de la défaite en quart de finale contre l'Espagne. Cependant, Nagelsmann a exprimé le 3 juillet que "Gundogan devrait prendre lui-même la décision". Et c'est ce que Gundogan a finalement décidé de faire.

Nagelsmann avait souhaité que Gundogan reste, étant donné que Toni Kroos avait pris sa retraite et que Thomas Muller avait opté pour ne pas faire partie de l'équipe allemande. Nagelsmann voulait redonner vie à l'équipe et la préparer pour la Ligue des nations et la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Gundogan était censé être un joueur clé dans ce remodelage - tout comme pendant le championnat d'Europe à domicile.

Début avec la DFB en 2011 - Remplaçant Lahm

Nagelsmann a salué la performance de Gundogan lors du championnat d'Europe. Gundogan a été félicité de tous côtés. "J'étais vraiment content qu'il ne soit plus seulement critiqué en tant que joueur de l'équipe nationale. C'est un leader silencieux avec une grande expérience. Il a une bonne compréhension du groupe", a déclaré Nagelsmann après l'EURO.

Gundogan a fait ses débuts avec l'équipe nationale allemande le 11 octobre 2011 à Düsseldorf contre la Belgique lors des qualifications pour le championnat d'Europe. Gundogan, qui est entré en jeu à la place du capitaine Philipp Lahm, a marqué 19 buts pour l'Allemagne. Malgré de nombreuses blessures, Gundogan a manqué la victoire à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

