Julian Nagelsmann Annonce le Nouveau Capitaine de l'Équipe de Football Allemande pour la Coupe du Monde 2026

"Gündogan : "Heureux de l'Opportunité"

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre fin à mon parcours en équipe nationale. Repenser à mes incroyables 82 apparitions internationales pour mon pays bien-aimé, un exploit que je n'aurais jamais imaginé possible lorsque j'ai enfilé pour la première fois les couleurs de l'équipe nationale senior en 2011, est vraiment humble", a publié Gündogan sur Instagram. "Le sommet de mon mandat a été sans aucun doute le privilège remarquable de mener l'équipe en tant que capitaine lors du championnat d'Europe à domicile l'été dernier !"

Le milieu de terrain talentueux devrait poursuivre sa carrière avec FC Barcelone. Cependant, il y a des murmures selon lesquels il pourrait quitter le géant du football espagnol cet été.

Nagelsmann Comptait sur Gündogan

Après l'élimination précoce de l'Allemagne contre l'Espagne aux Euros, Nagelsmann s'attendait à ce que Gündogan reste un élément crucial de ses plans pour le coup d'envoi de la Ligue des Nations en septembre. "Je suis ravi s'il choisit de rester à bord. Pour l'instant, je suppose qu'il sera toujours à ma disposition", a déclaré l'entraîneur national le lendemain de la défaite en quart de finale contre l'Espagne. Cependant, Nagelsmann avait également laissé entendre en juillet : "En fin de compte, c'est à lui de prendre cette décision et de l'annoncer publiquement". La décision de Gündogan, à la surprise de tous, a maintenant pris un autre chemin.

Nagelsmann avait également espéré que Gündogan se joigne à Toni Kroos, qui avait annoncé sa retraite du football professionnel après les Euros, et Thomas Müller, qui avait décidé de raccrocher ses crampons internationaux. Nagelsmann cherchait à revitaliser et adapter l'équipe, en se concentrant sur la Ligue des Nations et la qualification pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Gündogan était censé être un joueur vital dans leur quête - tout comme il l'avait été lors des Euros à domicile.

Ilkay "Gündogan Remplace Philipp Lahm

Nagelsmann avait hautement complimenté la performance de Gündogan lors des Euros. Le milieu de terrain avait même suscité des éloges publiques. "J'étais ravi de constater qu'il était épargné par la critique qui souvent accable les joueurs nationaux. C'est un leader silencieux avec une abondance d'expérience et un sens aigu pour un groupe", a exprimé Nagelsmann après les Euros.

Gündogan a fait ses débuts en équipe nationale le 11 octobre 2011 à Düsseldorf, remplaçant le capitaine Philipp Lahm lors d'une victoire 3-1 contre la Belgique dans un match de qualification pour l'Euro. Il a marqué 19 buts pour l'équipe allemande. Despite plusieurs blessures, le talentueux joueur de club Gündogan a malheureusement manqué la victoire à la Coupe du Monde 2014 au Brésil.

Après avoir annoncé son départ de l'équipe nationale allemande, Ilkay Gündogan continuera sa carrière au FC Barcelone. Malgré la décision de Gündogan, la DFB (Fédération Allemande de Football) devra trouver un nouveau capitaine pour la Coupe du Monde 2026, car Gündogan avait remplacé Philipp Lahm en 2011.

