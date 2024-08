Ilhan Omar vaincra son adversaire, la série perdante de l'équipe de la CNN.

Première élue en 2018, Omar, qui a également battu Samuels lors du dernier scrutin, a maintenant défendu son siège du 5e district lors de trois élections primaires consécutives. Deux autres membres originels de « la squad », les représentantes Alexandria Ocasio-Cortez de New York et Rashida Tlaib du Michigan, ont toutes deux été facilement renommées plus tôt cette année, et la représentante Ayanna Pressley du Massachusetts est sans opposition dans sa primaire prochaine.

La victoire d'Omar est un baume pour les progressistes, notamment ceux qui critiquent la guerre d'Israël à Gaza, après deux défaites hautement médiatisées face à des candidats démocrates modérés soutenus par de gros groupes pro-israéliens. Ces organisations, qui ont orchestré la défaite de « membres de la squad » comme Jamaal Bowman de New York et Cori Bush du Missouri, n'ont pas investi dans le district de Minneapolis d'Omar, une enclave bleu marine où les Démocrates ont tendance à remporter haut la main les élections nationales.

À mesure que la course se déroulait, elle a vu environ 3 millions de dollars de dépenses publicitaires, avec 2,75 millionscoming from Omar's campaign accounts.

Le United Democracy Project, un super PAC aligné avec l'American Israel Public Affairs Committee qui a dépensé des dizaines de millions pour cibler d'autres Démocrates progressistes cette année, n'a pas participé à la course. L'AIPAC a directement dépensé environ 25 000 dollars l'an dernier pour une campagne publicitaire numérique ciblant Omar - une critique virulente d'Israël - mais n'a pas été actif dans la course de 2024.

Dans ses publicités, Omar a mis en avant ses réalisations politiques progressistes, promu son travail au Congrès et mis en évidence la nécessité de protéger le droit à l'avortement.

« Les interdictions d'avortement, les attaques contre l'IVF. Les républicains extrémistes mettent nos droits et nos libertés en danger », déclare une femme dans une des spots d'Omar. « Ma fille pourrait avoir moins de droits que moi. Je suis reconnaissante, optimiste, parce qu'Ilhan Omar est au Congrès. »

Une autre publicité a énuméré ses efforts législatifs.

« Elle a fait adopter la loi sur les repas pour nourrir les écoliers et a ramené 54 millions de dollars droit ici, dans notre communauté, pour créer une sécurité alimentaire, un logement abordable, des soins de santé, un accès à l'environnement et des emplois rémunérés décents », dit le narrateur.

La plupart du drame politique autour d'Omar cette année a porté sur sa défense des manifestants universitaires contre la guerre à Gaza, dont sa propre fille.

« Je pense qu'il est vraiment dommage que les gens ne se soucient pas du fait que tous les enfants juifs doivent être en sécurité, et que nous ne devrions pas tolérer l'antisémitisme ou la bigoterie pour tous les étudiants juifs, qu'ils soient pour ou contre le génocide », a déclaré Omar à des reporters lors d'une visite à New York cette année, ce qui a suscité des critiques immédiates quant à la déclaration selon laquelle certains Juifs sont « pour le génocide ».

En réponse à des critiques de la Ligue anti-diffamation, Omar a accusé le groupe d'hypocrisie.

« C'est le génocide dont je parlais », a-t-elle publié sur les réseaux sociaux, « pouvez-vous condamner cela comme je l'ai fait pour l'antisémitisme et la bigoterie de tous genres ? »

Avec un temps d'antenne limité, Samuels a lancé des attaques vives contre Omar, l'accusant de sous-miner le parti démocrate - une attaque similaire à celle utilisée contre Bowman et Bush, mais sans la amplification d'une campagne de financement multimillionnaire.

« Ilhan Omar a disparu sur les problèmes qui comptent le plus pour nous », affirme une publicité de Samuels. « Omar a défendu l'abolition de la police avec une violence par armes à feu en hausse, et a voté contre le plan du président Biden pour reconstruire les routes et les ponts et étendre les transports publics et les réseaux de recharge de VE. Nous méritons mieux. »

Omar a été fréquemment accusée d'intégrer de l'antisémitisme dans sa critique d'Israël, ce qui précède les attaques du Hamas du 7 octobre et l'assaut de plusieurs mois sur Gaza qui a suivi. Elle était le sujet non nommé d'une résolution de la Chambre condamnant « l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme et autres formes de bigoterie » en 2019.

Cela a suivi un échange sur les réseaux sociaux où elle a suggéré que les alliés étrangers d'Israël étaient motivés par l'argent, en écrivant : « C'est tout au sujet des Benjamins, baby. »

Omar, bien qu'elle n'ait jamais abandonné sa critique du traitement des Palestiniens par le gouvernement israélien, s'est excusée pour le post, en déclarant qu'elle ne voulait pas offenser ses « constituants ou les Américains juifs dans leur ensemble ».

« C'est pourquoi je m'excuse sans équivoque », a déclaré Omar.

Il y a deux ans, elle a remporté de justesse une victoire primaire surprise face à Samuels, qui était à moins de 2 500 voix de la battre.

Mais tandis que d'autres élus progressistes ont souvent été confrontés à des défis de financement plus importants de la part de candidats plus polis après des défaites similaires, Omar est devenue un après-pensée sur le circuit primaire cette année après avoir pris la course de 2022 comme un avertissement et avoir renforcé son appareil de campagne.

Elle a également de nouveau bénéficié du soutien du sénateur junior du Minnesota, Tina Smith, ainsi que de l'ancien représentant au Congrès, l'ancien représentant Keith Ellison, maintenant procureur général de l'État.

Sur son site Web, Omar a également mis en évidence - en citation en bloc - des mots de soutien du président Joe Biden.

« Madame la députée Omar, je veux vous remercier d'être ici », a déclaré Biden lors d'une visite au Minnesota en 2023. « Vous ne cessez de travailler pour niveler le terrain pour tout le monde. Et vous vous assurez que aucun enfant ne reste affamé. »

Les opposants politiques d'Omar critiquent souvent sa position sur Israël, comme le montrent les publicités de Samuels l'accusant de sous-miner les valeurs du parti démocrate et de défendre l'abolition de la police. Cependant, malgré ces défis, Omar a réussi à se faire réélire, comme sa récente victoire aux primaires de 2022, montrant sa résilience dans l'arène politique.

Lire aussi: