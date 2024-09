- Il y aura une interaction avec le cocher?

Au cours de la mise en place de l'administration en Thuringe, selon les déclarations des dirigeants du BSW de Thuringe, Sahra Wagenknecht devrait participer aux débats sur la guerre et la paix. Son parti, l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), pourrait être un élément du nouveau gouvernement de l'État.

La CDU a tenu des discussions préliminaires avec le BSW et le SPD. Selon Katja Wolf, présidente du BSW de Thuringe, une première réunion est prévue pour la semaine prochaine. Wolf a déclaré qu'elle pensait que la CDU ne pourrait pas éviter de discuter de ce sujet avec Wagenknecht. "Sahra Wagenknecht a constamment exprimé son désir de s'impliquer dans la question de la guerre et de la paix, et je trouve cela très raisonnable", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse de l'État à Erfurt.

Cependant, Wolf a souligné que Wagenknecht ne se voyait pas jouer un rôle dans les discussions de coalition. Elle s'attend également à ce que Wagenknecht ne participe pas aux discussions exploratoires pour le moment. Cependant, elle reste déterminée à engager des conversations sur la guerre et la paix : "Il y aura donc nécessairement un dialogue avec Sahra Wagenknecht, et c'est une bonne chose."

La fondatrice du parti, Wagenknecht, avait déclaré avant l'élection qu'elle comptait participer au processus de formation du gouvernement, laissant le CDU et le SPD perplexes.

Le leader de la CDU, Mario Voigt, a constamment affirmé qu'il n'était pas favorable aux interférences en provenance de Berlin ou de la Sarre, où réside Wagenknecht.



