- Il y aura de la chaleur et une nuit tropicale dans le sud-ouest

Une Nuit Tropicale et des températures maximales diurnes de 40°C : Le service météorologique allemand (DWD) met en garde contre la chaleur en Bade-Wurtemberg. Le lundi, ce sera un véritable été avec des pics de 36°C dans le nord de l'Upper Rhine et de 29°C dans les montagnes plus élevées. À partir de midi, le risque d'orages augmente, surtout dans les régions du sud et dans les montagnes.

La nuit sera tropicale dans certaines zones avec plus de 20°C. Le mardi, des températures maximales de 37°C sont attendues dans le Palatinat, jusqu'à 29°C dans les montagnes plus élevées.

L'indice UV est élevé selon le DWD, indiquant un risque élevé de coups de soleil. Un nouveau record de chaleur annuel n'est pas exclu. 35,4°C ont été enregistrés à la fin du mois de juillet à Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald).

Pluie et Pluie Forte

Le mercredi, il fera soleil selon le DWD au début. À partir de midi, les nuages augmenteront et apporteront de la pluie et des orages. Des événements météorologiques locaux graves en raison de la pluie forte et de la grêle sont possibles. Les valeurs maximales seront comprises entre 26 et 33°C. Pendant la nuit de mercredi à jeudi, il y aura de la pluie et des orages ou de la pluie forte dans certaines régions. Les valeurs minimales seront de 20 à 14°C.

La nuit tropicale apporte une chaleur inattendue, avec des températures dépassant 20°C dans certaines régions. Même au lever du jour, certaines zones continueront d'expérimenter un climat tropical.

