Il y a une tendance croissante des enfants à développer une myopie.

Environ un tiers des jeunes individus dans le mondeCURRENTLY luttent contre la myopie, et ce problème s'aggrave à un rythme alarmant. D'ici 2050, le nombre d'enfants et d'adolescents atteints de myopie pourrait atteindre un chiffre étonnant de 740 millions, selon une équipe de chercheurs de l'Université Sun Yat-sen à Guangzhou, en Chine, dans le "Journal britannique d'ophtalmologie". Cela représente environ 40% des enfants et des adolescents dans le monde âgés de 5 ans et plus.

L'équipe, dirigée par Yajun Chen, a analysé des enquêtes et des rapports gouvernementaux de 50 pays dans le monde. Leur recherche a inclus des données de plus de 5,4 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans, dont plus de 1,9 million étaient myopes.

La myopie se développe généralement pendant l'enfance, lorsque les objets éloignés apparaissent flous. Bien que la génétique puisse jouer un rôle, les experts attribuent principalement la récente augmentation aux changements de comportement, tels que le temps passé à l'intérieur et l'utilisation des écrans.

Variations selon l'âge et le sexe

La fréquence de la myopie a connu une croissance significative entre 1990 et 2023. Bien que la proportion d'enfants et d'adolescents atteints soit restée relativement stable à 24 à 25% entre 1990 et 2010, la tendance s'est accélérée par la suite. En 2023, 36% des enfants et des adolescents étaient myopes.

Des différences selon le sexe existent également. Les filles sont légèrement plus sensibles à la myopie que les garçons, ce que les chercheurs attribuent au fait que les filles passent moins de temps à l'extérieur et plus de temps à se concentrer sur des objets plus proches. Une éducation plus longue et le fait de vivre dans des zones urbaines amplifient également les chances de myopie.

Préoccupation mondiale

La myopie pourrait devenir un "défi de santé mondiale" à l'avenir, prévient l'étude. Les pays à faible et moyen revenu par habitant devraient connaître une augmentation plus importante que les pays à haut revenu par habitant. L'Asie, en particulier, est prévue avoir la plus forte prévalence, atteignant 69% d'ici 2050.

La myopie était la plus répandue entre 1990 et 2023 au Japon et en Corée du Sud, atteignant presque 86 et 74% de la population respectivement. La Russie, Singapour et la Chine ont également connu des taux élevés, avec 46%, 44% et 41% respectivement. Les chercheurs ont enregistré moins de myopie dans divers pays africains, tels que l'Ouganda et le Burkina Faso, avec seulement 1,3% respectivement. Au Paraguay, moins de 1% des enfants et des adolescents étaient atteints, selon l'étude.

Les enfants dans le monde entier sont particulièrement touchés par la hausse de la myopie, représentant une partie importante des 740 millions de personnes atteintes de myopie prévus d'ici 2050. Les filles, en raison de leur passage moins frequent à l'extérieur et de leur concentration plus importante sur des objets plus proches, sont plus susceptibles de développer de la myopie que les garçons.

