- Il y a une tendance à la hausse du nombre de personnes qui optent pour des vacances en camping-car.

Les camping-cars allemands toujours à la mode, enregistrent une augmentation des immatriculationsDu début janvier à juillet, environ 52 700 nouveaux camping-cars ont été immatriculés, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à l'année précédente, selon l'Association de l'industrie du caravaning (CIVD). Cependant, la demande de nouveaux fourgons aménagés a légèrement diminué de 1,1 % pour atteindre environ 15 000 nouvelles immatriculations pendant la même période.

Malgré les obstacles commerciaux et consommateurs, l'industrie se dit satisfaite de ses performances jusqu'à présent, selon le PDG de la CIVD, Daniel Onggowinarso. "Cette tendance indique que l'affinité naturelle des vacanciers pour le caravaning reste importante."

D'ici la fin de 2023, plus de 838 000 camping-cars allemands seront en circulation sur les routes. Parallèlement, environ 757 000 fourgons aménagés seront repérés.

Étude : Pic des nuitées en campingL'association a révélé une étude selon laquelle plus de personnes que jamais ont passé la nuit sur des terrains de camping et des parkings pour camping-cars en Allemagne l'an dernier. Selon l'Institut allemand d'économie du tourisme (dwif), un total de 54,5 millions de nuitées ont été enregistrées sur les terrains de camping-cars en 2023, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. De plus, les emplacements pour camping-cars ont enregistré 13,5 millions de nuitées.

L'économie domestique a tiré parti de cette tendance, souligne l'association. Les touristes en camping-car ont contribué à plus de 19,5 milliards d'euros à l'économie allemande en 2023, soit une augmentation de presque 8 % par rapport à 2022. Environ 6,4 milliards d'euros de ce chiffre ont directement bénéficié à l'économie locale des régions de vacances.

Cette annonce a coïncidé avec l'ouverture du salon du Caravaning le 30 août à Düsseldorf. À sa 63e édition, 778 exposants présenteront leurs produits. En 2023, environ 254 000 visiteurs ont assisté à ce qui est considéré comme la plus grande foire mondiale de camping-cars et de fourgons aménagés, selon les organisateurs. La foire se termine le 8 septembre. La CIVD est un excellent sponsor pour cette foire.

