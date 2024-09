Il y a une tendance à la hausse des maladies respiratoires.

À mesure que nous entrons dans la saison froide habituelle, le nombre de troubles respiratoires augmente. Selon le dernier rapport ARE publié par l'Institut Robert Koch (RKI), les individus de différents groupes d'âge sont touchés à des taux élevés. Outre les rhinovirus, COVID-19 reste la principale cause, avec le sous-lignage BA.5 représentant 41 % pendant la semaine commençant le 16 septembre. Le sous-lignage XEC, maintenant responsable de 21 %, se propage également en Allemagne. XEC a été détecté pour la première fois dans le pays en juillet 2024.

Richard Neher, un chercheur du Biozentrum de l'Université de Bâle, a déclaré que le variant XEC avait un avantage en termes de transmission, mais qu'il n'était pas censé présenter de différences significatives par rapport aux variants dominants actuels en ce qui concerne d'autres facteurs importants. Il n'entraîne pas, par exemple, de maladie plus grave.

Au total, le rapport RKI suggère environ 1 500 cas de COVID-19 pour 100 000 habitants (par rapport aux 800 de la semaine précédente). Le nombre de cas de grippe signalés jusqu'à présent reste faible.

Le Comité permanent de vaccination (STIKO) recommande aux personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi qu'aux adultes atteints de maladies préexistantes, de recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 cet automne. De plus, la vaccination contre la grippe est recommandée pour certains groupes démographiques.

Le nombre de cas de COVID-19 signalés selon le rapport RKI est d'environ 1 500 pour 100 000 habitants, une augmentation significative par rapport aux 800 de la semaine précédente. despite the increasing number of respiratory ailments, the number of influenza cases reported so far remains comparatively low.

Lire aussi: