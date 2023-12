Il y a une pénurie de joueuses noires sur le circuit de la LPGA. Cette femme veut que cela change

Elle s'est tournée vers le golf, mais a été immédiatement frappée par le manque de diversité. Ainsi, depuis que Mme Perry a pris son premier jeu de clubs en 2013, elle s'est donné pour mission de combler le fossé en matière d'accès au sport.

Fondée en 1950, la Ladies Professional Golf Association (LPGA) est l'une des plus anciennes associations de sport professionnel féminin. Mais la LPGA a toujours été confrontée à un manque de diversité et d'inclusion dans le jeu.

Il a fallu un peu plus d'une décennie pour que la première joueuse noire, Althea Gibson, rejoigne le circuit. Quatorze ans plus tard, Nancy Lopez lui a emboîté le pas, devenant la première joueuse hispanique à concourir sur le circuit de la LPGA.

Depuis 1950, seules huit joueuses noires ont été membres à temps plein du LPGA Tour, selon l'organisation.

La LPGA indique que la plupart de ses tournois comptent entre 100 et 120 joueuses et que les inscriptions se font sur la base d'une "liste de priorité".

Les joueuses qui se situent dans le top 150 sont généralement considérées comme des membres à temps plein, car elles participent à la majorité des événements, a confirmé l'APGL à CNN Sport.

Sur les plus de 530 membres du LPGA Tour, dont environ 220 sont des compétitrices actives, il n'y a qu'une seule joueuse noire membre à temps plein - Mariah Stackhouse - a confirmé la LPGA à CNN. Stackhouse est le numéro 127 sur la liste des priorités de la LPGA pour 2021.

"Il y a plusieurs façons d'obtenir l'adhésion au circuit LPGA, notamment en remportant un événement, en progressant dans notre série de qualification, en progressant à partir de notre circuit de développement ou en gagnant une certaine somme d'argent au cours d'une année donnée", a ajouté la LPGA.

Entre-temps, sur les circuits LPGA et Symetra combinés, seulement 2 % des joueuses sont noires, contre 55 % des concurrentes blanches, selon les statistiques fournies par la LPGA.

L'organisation a déclaré à CNN : "Nous nous engageons à long terme à changer le visage du golf, à rendre le sport que nous aimons plus diversifié, plus accessible et plus inclusif.

Des efforts sont déployés pour accroître la diversité du sport dès le niveau débutant, mais les données de la National Golf Foundation montrent que parmi les juniors qui ont joué pour la première fois sur un terrain de golf en 2019, environ 36 % étaient des filles et un peu plus d'un quart étaient "non caucasiens."

Un jeu populaire

Perry a créé Women Of Color Golf (WOCG), une organisation à but non lucratif dirigée par des Noirs et basée en Floride pour "accroître la diversité et l'inclusion dans le sport du golf pour les femmes et les filles." À ce jour, elle a formé 600 femmes et filles issues de minorités ethniques

"J'ai réalisé que je devais changer les choses pour les femmes et les filles qui étaient derrière moi", a déclaré Mme Perry, qui est issue d'une lignée de personnes qui ont su changer les choses.

En 1992, sa mère est devenue la première femme noire élue au conseil scolaire du comté de Hillsborough, dont elle a été élue présidente trois ans plus tard. Avant cela, sa grand-mère était éducatrice et leader des droits civiques à Tampa, en Floride.

"Je n'ai jamais eu à apprendre l'histoire des Noirs dans un livre. Ils étaient assis à ma table et me racontaient les histoires", explique Mme Perry.

C'est l'engagement de sa famille dans la lutte pour l'équité qui a inspiré son dévouement au service communautaire.

"J'ai vu à quoi ressemblait la lutte. Nous avons toujours été des champions de la justice sociale", dit-elle.

Selon Mme Perry, l'un des principaux obstacles à la pratique du golf est son coût. La formation, l'entraînement, les déplacements et les green fees ne sont pas bon marché.

"Si le revenu moyen d'un Afro-Américain est d'environ 45 000 dollars, le golf ne fait pas partie de ses préoccupations. Mais vous pouvez jouer au basket ou au football, et il vous suffit d'une paire de chaussures de tennis pour faire de l'athlétisme", explique-t-elle.

Le poids de la représentation

Shasta Averyhardt est une golfeuse professionnelle noire de 35 ans basée à Sarasota, en Floride. Elle affirme qu'elle n'aurait jamais atteint la LPGA ou le Symetra Tour sans le soutien financier de ses parents.

Shasta Averyhardt joue un coup sur le Symetra Tour lors du deuxième tour du Volvik Championship sur le parcours Palmer du Reunion Resort en Floride en 2013.

Comme Perry, elle souligne que les obligations économiques du sport peuvent être lourdes. "Vous avez besoin de quelqu'un avec vous qui s'investit pleinement et qui va vous pousser, parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul", dit-elle à CNN.

En tant que golfeuse junior, elle a été élevée dans le cadre de programmes qui lui ont permis d'accéder à des country clubs exclusifs.

Mais, dit-elle, dès son plus jeune âge, elle était souvent l'une des rares joueuses noires sur le parcours, ce qui s'est prolongé dans sa carrière professionnelle. En 2010, Averyhardt est devenue la quatrième golfeuse noire à jouer sur le LPGA Tour, et a fait ses débuts en 2011.

À l'époque, la pression des attentes était impressionnante, mais le fardeau de la représentation l'était encore plus. "J'avais du mal à faire abstraction de tout le bavardage", dit-elle.

Elle était consciente de l'histoire qu'elle était en train d'écrire en suivant les traces de grands noms comme Althea Gibson et Renee Powell, la deuxième femme noire à jouer sur le circuit, mais sa priorité absolue était d'obtenir de bons résultats afin de pouvoir continuer à financer son voyage.

"Très tôt, j'ai pensé qu'il était vraiment injuste d'avoir ce fardeau et de ne pas être soutenue par l'argent nécessaire pour réussir", dit-elle.

Des champions de la visibilité

Après une brève absence du golf, Averyhardt est revenue dans l'arène en 2017.

Elle séjournait alors en Floride et est tombée sur l'organisation de Perry, trouvant que la déclaration de mission résonnait immédiatement avec elle.

Averyhardt s'est engagée en tant qu'ambassadrice pour un an, et a été payée pour intervenir lors de cours programmés pour les femmes et les filles, dans l'espoir que sa visibilité aiderait à développer la mission du groupe.

Stackhouse est une golfeuse professionnelle de 27 ans basée à Atlanta, en Géorgie. Elle considère Averyhardt comme l'une de ses plus proches amies et comme une source d'inspiration sur le terrain et en dehors.

Stackhouse est la seule joueuse noire à temps plein de la LPGA, un exploit qui, selon elle, a été particulièrement difficile au cours de son année de début en 2017.

Elle reconnaît que son caddy de l'époque, Abimbola "Bebe" Olakanye, lui a apporté le soutien dont elle avait besoin pour traverser la saison. Olakanye est née au Nigéria et a déménagé en Floride à l'adolescence.

"De la même manière que je me suis sentie seule, il a certainement vécu ces expériences en tant que caddy noir. Il était tout le temps à côté de moi, il m'a aidée à rendre la transition plus facile", dit-elle.

En tant que junior, le père de Stackhouse a veillé à ce qu'elle soit entourée de golfeurs noirs, en l'inscrivant à des programmes d'été locaux dans le sud d'Atlanta.

"Ils ont structuré ma croissance de manière à ce que je ne me sente jamais exclue, car j'ai toujours vu beaucoup d'autres enfants noirs jouer dans le cadre de ces programmes", explique-t-elle.

"Je pense qu'il est extrêmement important que tous les espaces représentent le monde dans lequel nous vivons. Si vous êtes dans un espace comme le golf, qui est synonyme d'aisance et de richesse, et que vous ne voyez que des gens qui vous ressemblent, quelque chose ne va pas", ajoute Mme Stackhouse.

Outre les programmes d'égalité d'accès, Mme Averyhardt estime que les jeunes filles seront plus enclines à pratiquer le golf si elles voient des joueurs qui leur ressemblent, ce qu'elle espère défendre grâce à sa propre visibilité.

"Je veux qu'elles se sentent habilitées et inspirées lorsqu'elles me voient jouer sur le parcours, qu'elles ressentent exactement la même chose que j'ai ressentie en regardant Tiger Woods jouer", déclare Averyhardt.

Quand l'un gagne, nous gagnons tous

Au plus fort des manifestations " Black Lives Matter" l'été dernier, les deux joueurs ont pu s'appuyer sur leurs cercles sociaux pour obtenir du soutien, ce qui a renforcé leur sentiment d'appartenance à la communauté, tant sur le parcours qu'en dehors.

"S'il y a une chose qui est ressortie du mouvement de l'été dernier en ce qui concerne l'espace dans lequel je me trouve en tant que golfeur professionnel, c'est la proximité qu'il a fait naître en nous. Nous avons pu nous comprendre d'une manière spécifique que personne d'autre n'aurait pu faire", déclare Stackhouse.

Averyhardt est du même avis. "Après tout ce qui s'est passé l'année dernière, nous nous sommes rapprochés. Il y a un lien tacite qui fait que nous savons qu'il s'agit d'un espace sûr. Je n'ai pas connu cela pendant des années", dit-elle.

"Nous voulons tous que les autres prospèrent et réussissent, et nous allons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous aider les uns les autres. Quand l'un gagne, nous gagnons tous", ajoute-t-elle.

La force de la communauté

Sandra Braham est membre de la communauté WOCG depuis près de trois ans et affirme que son appartenance au collectif a été déterminante pour le plaisir qu'elle éprouve à jouer au golf.

"Le golf a changé ma vie. Les gens commencent à nous voir et à vouloir que nous soyons présents, parce que cela aide les femmes de couleur à se mettre au golf et c'est important", a déclaré Mme Braham.

Après avoir nourri une communauté de femmes et de jeunes filles qui se sont appuyées sur les épaules les unes des autres pour se soutenir sur le terrain et en dehors, Mme Perry souhaite maintenant étendre son influence.

Ce printemps, elle utilisera une subvention de 30 000 dollars accordée par le PGA Tour pour mettre en place son programme de mentorat, Girls On the Green Tee (GOTGT), dans des écoles mal desservies de Floride.

Cette initiative initie les filles âgées de 10 à 17 ans au golf par le biais d'un mentorat, de parcours et d'événements de réseautage.

Jusqu'à présent, le programme a été mis en œuvre au Center 4 Girls de Tampa. En mars prochain, il sera mis en œuvre dans les écoles Clemmie Ross James Elementary et Doris Ross Reddick Elementary, qui portent respectivement les noms de la grand-mère et de la mère de Mme Perry, en hommage à leur travail d'éducatrices et d'activistes pionnières.

Depuis qu'elle a écouté les histoires de sa famille sur la table de sa salle à manger jusqu'à ce qu'elle honore leur travail en faveur de la justice sociale par l'intermédiaire de WOCG, Mme Perry estime que la boucle est bouclée.

"Cet héritage est porté par le fait que nous servons d'exemple, que nous rendons vraiment service à notre communauté. Chaque fois que je vois une jeune fille manier un club, je sais que son monde s'est ouvert.

*Cet article a été mis à jour pour préciser que la subvention a été accordée par le PGA Tour.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com