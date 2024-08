Il y a une guerre pour votre attention.

Malgré mes efforts pour limiter le temps passé devant les écrans grâce à des limites d'applications, je me surprends souvent à les ignorer et à me blâmer pour le temps perdu en "doomscrolling" – tout cela pour de brèves bouffées de dopamine procurées par un contenu abondant que je ne me rappellerai pas. Regarder un film ou un autre contenu de longue durée me semble être une tâche trop lourde.

Mais je ne suis pas le seul dans ce cas.

En marchant ou en prenant le train pour aller travailler, je remarque de nombreuses autres personnes qui regardent leur téléphone. Elles sont constamment connectées au monde numérique, rivalisant pour attirer l'attention et garder les yeux rivés sur l'écran.

Le temps moyen d'attention pour les individus regardant un écran unique est passé de 2,5 minutes en 2004 à une moyenne de 47 secondes en 2021, selon Dr. Gloria Mark, professeur d'informatique à l'Université de Californie à Irvine et auteure de "Attention Span : A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity".

Cette baisse de notre capacité à nous concentrer pourrait être un problème. Mark a déclaré dans ses recherches passées, présentées à la 2008 SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, qu'elle avait trouvé une forte corrélation entre un stress plus élevé et une fréquence de changement d'attention.

Bien que la baisse de l'attention ne soit pas due à un échec personnel (malgré la variabilité individuelle), la plupart du temps, les experts affirment qu'il est possible de reprendre le contrôle de son esprit en apportant quelques changements.

Pourquoi l'attention diminue

Le marché a valorisé notre attention en la compétant dans une "économie de l'attention" qui influence Internet, les réseaux sociaux et notre mode de vie, selon D. Graham Burnett, fondateur et directeur d'un organisme à but non lucratif dédié à l'activisme de l'attention, l'Institut pour l'attention durable, et cocréateur de l'École Strother pour l'attention radicale à Brooklyn, New York, qui qualifie cela de "commodification de notre attention".

"Notre attention est monétisée comme jamais auparavant", a déclaré Burnett, qui est également professeur Henry Charles Lea d'histoire à l'Université Princeton dans le New Jersey. "Nous vivons une sorte de ruée vers l'or, un programme gigantesque, technologiquement intensif et lourdement capitalisé d'exploitation financière de nos capacités d'attention les plus intimes et fondamentales."

Burnett a décrit ce processus comme un "fracking humain", affirmant que cette compétition pour notre attention est toxique. Cette surcharge "déstabilise, pollue et contamine les structures mêmes de notre être et de nos relations", a-t-il déclaré.

De même, Mark a noté la sophistication croissante des algorithmes qui suivent les comportements et les intérêts individuels pour personnaliser les flux et les publicités qui suivent chacun sur toutes les plateformes.

"Les entreprises technologiques et les entreprises de marketing publicitaire utilisent ces informations pour construire des profils sur nous, puis elles conçoivent des algorithmes qui sont ciblés pour capter notre attention", a déclaré Mark. Il s'agit du phénomène du capitalisme de surveillance, tel que décrit par Shoshana Zuboff, professeur émérite à l'École de commerce de Harvard à Boston : le prélèvement de vos données pour suivre et prédire votre comportement.

"Si je clique sur une publicité pour une paire de bottes, puis je vais sur Facebook, je vois les bottes. Et si je vais sur The New York Times, je vois les bottes et elles me suivent partout", a-t-elle déclaré.

Même vos émissions de télévision préférées ont été raccourcies en longueur de film et de séquence au fil des ans, en moyenne une coupure toutes les quatre secondes, selon Mark. "Je ne dis pas que cela cause desespans courts (mais) cela renforce nos espans d'attention déjà courts lorsque nous regardons un film", a-t-elle déclaré.

Les vidéos en ligne utilisent également des coupes sautées comme partie de leur esthétique pour maintenir l'attention. Elles éliminent les mots de remplissage et les pauses naturelles, a déclaré Mark, notant que cette brusquerie entraîne une impatience dans les conversations normales entre les gens.

Les contraintes de longueur de contenu des réseaux sociaux contribuent également à cette question d'attention. Alors que les utilisateurs font défiler le contenu à une vitesse rapide, ils peuvent développer des attentes pour des changements de contenu rapides, a déclaré Mark. L'objectif est de vous garder à faire défiler, car plus vous faites défiler, plus ces plateformes gagnent d'argent. Et il n'y a pas d'incitation financière pour que les plateformes modifient ce modèle.

Ce n'est pas un échec personnel

La technologie n'est pas le seul facteur influençant l'attention, selon Johann Hari, auteur de "Stolen Focus : Why You Can't Pay Attention - and How To Think Deeply Again".

Les 11 autres facteurs comprennent les workflows de bureau, la pollution de l'air, les structures de classe et l'alimentation. "La solution clé consiste à se protéger dans l'environnement et, collectivement, à changer l'environnement", a déclaré Hari.

Hari a passé du temps à Silicon Valley en interviewant des experts qui ont conçu les aspects clés du monde technologique dans lequel nous vivons, et il a déclaré qu'ils avaient tous réalisé à quel point ils avaient contribué à l'effondrement actuel de l'attention. "Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ils se sentent coupables de ce qu'ils ont fait", a-t-il déclaré.

Supprimer toutes les formes de médias de votre téléphone n'est peut-être pas nécessaire, mais maintenir l'équilibre est crucial. "Nous sommes des êtres sociaux", a déclaré Mark, c'est pourquoi nous répondons aux messages et nous tournons vers les médias pour nous connecter et communiquer.

Voici les suggestions de Mark pour récupérer le contrôle de la technologie.

Devenez conscient de vos comportements automatiques. Notez quand vous prenez votre appareil - développez la "métaconnaissance". Il s'agit de reconnaître ce que vous faites au fur et à mesure que cela se produit.

Développez un plan pour faire des pauses. Elles peuvent être programmées à des moments logiques de la journée pour éviter l'épuisement et vous ressourcer. Mark suggère la méditation, la marche ou la lecture de quelque chose d'inspirant. Les pauses régulières sont importantes, a-t-elle déclaré, pour éviter la "fatigue mentale", pendant laquelle les gens sont plus susceptibles de se laisser distraire et de perdre le contrôle. Elle a également recommandé la pratique de la prospective, qui consiste à imaginer son futur soi et ses objectifs pour rester sur la bonne voie pour ce que vous devez accomplir.

Connaissez votre chronotype. Dans son travail, Mark a également découvert que les gens ont des rythmes personnels d'attention qui oscillent tout au long de la journée. Il est recommandé de surveiller ces « pics et vallées d'attention » pour organiser efficacement vos tâches pour la journée. Tenez un journal ou comprenez votre chronotype (votre rythme d'activité pendant la journée) pour trouver ces points clés d'énergie. « Nous avons un réservoir de ressources d'attention qui se vide lorsque nous changeons constamment d'attention », a déclaré Mark. « Et il se vide si nous nous obligeons à nous concentrer trop longtemps sur quelque chose de difficile et d'effort (sans pauses). »

Protégez votre concentration. Hari recommande de protéger votre concentration en utilisant un contenant verrouillé dans le temps pour ranger votre téléphone pendant des périodes déterminées. Il l'utilise trois heures par jour pour effectuer des tâches d'écriture et suggère d'augmenter progressivement la durée sans votre téléphone. De plus, il suggère d'utiliser une application qui impose des limites de temps sur les réseaux sociaux ou les sites Web dont vous êtes accroc.

Des solutions technologiques arrivent

Hari préconise ces changements comportementaux individuels, mais il a déclaré que ces actions seules ne résoudront pas le problème. Le problème est plus grand que nous tous individuellement.

« Je me sens comme si quelqu'un versait de la poudre qui démange sur nous toute la journée », a déclaré Hari. « Et puis ils se penchent en avant et disent : 'Hé, mec, tu devrais apprendre à méditer, alors tu ne serais pas démangé tout le temps.'

« Mais il faut arrêter de verser cette poudre nuisible sur moi », a-t-il déclaré.

Maintenant, certaines entreprises essaient de gagner de l'argent sur le besoin de concentration. Mark a récemment assisté à la conférence CHI '24 de l'Association for Computing Machinery - la conférence phare dans le domaine de l'interaction homme-ordinateur présentant les dernières conceptions technologiques - et a été fasciné par les prototypes conçus pour conserver notre attention en rendant plus difficile l'utilisation des smartphones.

« Il y a juste plein de techniques qui créent de la friction pour utiliser le téléphone, ce qui me semble si ironique », a-t-elle déclaré. « Les gens réalisent maintenant que nous devons conserver notre attention. Notre attention est juste aspirée par ces appareils. Et maintenant il y a des innovations pour rendre leur utilisation plus difficile. »

Certaines personnes sont déjà en train de modifier les paramètres de leur téléphone en nuances de gris pour le rendre moins attrayant et addictif. D'autres font pivoter leur téléphone plusieurs fois pour accéder aux réseaux sociaux en déverrouillant l'application, limitant ainsi l'utilisation. (Mais si vous imposez des restrictions sur la plupart des applications, vous devrez peut-être verrouiller votre téléphone pour vous contrôler.) Et pour une plus grande confidentialité, pour éviter le pistage des données, certains désactivent les publicités personnalisées sur les iPhones ou suppriment l'identifiant publicitaire sur les appareils Android dans les paramètres.

Il est important de lutter, a déclaré Hari. Bien que les entreprises cherchent à contrôler votre attention, vous avez le pouvoir de développer des habitudes plus saines et de vivre une vie plus présente et productive, a-t-il noté. « Nous sommes les citoyens des démocraties. Et nous appartenons à nos propres esprits. Et ensemble, nous pouvons les récupérer si nous le voulons », a-t-il déclaré.

« L'attention soutenue est au cœur de tous les accomplissements humains », a déclaré Hari, notant qu'aucun athlète ne prend son téléphone pour vérifier au milieu d'un événement olympique. « Lorsque vous récupérez votre attention, cela donne vraiment l'impression de récupérer vos superpouvoirs. »

