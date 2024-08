Il y a une chaleur intense, avec des éclairs électriques occasionnels.

Août se termine en beauté avec un véritable montagnes russes météorologique. La semaine commence avec des températures raisonnables, mais on peut s'attendre à une chaleur croissante en milieu de semaine, permettant des pics à 27 degrés après une éventuelle averse en fin de semaine.

Samedi dernier a été l'un des jours les plus chauds de l'année, avec un pic à 35,7 degrés, juste en dessous des 36,5 degrés enregistrés à Bad Neuenahr-Ahrweiler le 13 août 2024. Cependant, les stations privées n'ont pas signalé de nouveaux records, avec 36,7 degrés à Weil am Rhein et Lörrach, comparé aux précédents records de 37,0 degrés à Lörrach et Zülpich le 13 août.

Le front tempétueux responsable de rafales atteignant la force d'un ouragan à Spiekeroog (128 km/h) et de précipitations torrentielles (généralement 20 à 30 litres par mètre carré en quelques heures) dans les régions ouest et nord-ouest hier soir et ce soir s'est affaibli et déplacé vers les parties sud et est du pays, éliminant les dernières traces de la canicule estivale.

En conséquence, nous avons commencé la nouvelle semaine avec un coup de frais, les températures oscillant entre 18 et 26 degrés. Sous l'influence de la dépression Piet, le temps va se réchauffer rapidement. On approche des 30 degrés dès mardi. Mercredi et jeudi seront très chauds, avec des températures entre 30 et 35 degrés, sauf si la dépression Piet se dégrade et que des orages apportent un peu de répit. Les fluctuations estivales continueront jusqu'à la fin de la saison, et il reste à voir si l'automne météorologique débutant le 1er septembre apportera un temps plus stable. Voici les détails :

Lundi : La semaine commence sur une note fraîche

Après une nuit relativement fraîche, avec des températures descendant jusqu'à un seul chiffre dans certaines régions, on peut s'attendre à un temps ensoleillé dans de nombreuses parties du pays, avec des averses occasionnelles sur la mer du Nord. Des nuages supplémentaires sont prévus au sud du Danube, avec des averses, en particulier l'après-midi, et des orages dans les Alpes. Les températures maximales oscilleront entre 18 et 24 degrés, avec des températures allant jusqu'à 27 degrés par endroits sous le soleil.

Mardi : Le temps estival revient

Attendez-vous à beaucoup de soleil, à l'exception de quelques nuages élevés en Bavière causant des perturbations occasionnelles. Il fera beaucoup plus chaud, avec des températures allant de 25 à 29 degrés, et autour de 23 degrés sur la côte.

Mercredi : Les températures dépassent souvent les 30 degrés

Le milieu de la semaine apportera beaucoup de soleil et des températures allant de 27 à 32 degrés, avec des températures sur la côte atteignant 25 degrés.

Jeudi : Le jour le plus chaud de la semaine

Attendez-vous à un soleil fréquent et une chaleur intense, avec des températures allant de 30 à 35 degrés, y compris 26 degrés sur la mer du Nord. Cependant, la probabilité d'orages augmentera à partir de l'ouest tout au long de la journée.

Vendredi : Incertain et moins caniculaire

Attendez-vous à un mélange de soleil et de nuages, avec la possibilité d'averses locales ou d'orages. Cependant, l'intensité reste incertaine. Les températures baisseront à 20 à 25 degrés dans le nord-ouest et 25 à environ 30 degrés dans le sud-est.

Week-end : Plus de soleil et agréablement chaud

Le modèle météorologique spécifique est encore incertain, mais il semble plausible qu'il y aura des intervalles de soleil, avec seulement des orages isolés possibles dans les Alpes et dans l'Erzgebirge samedi. Dimanche sera principalement ensoleillé. Les températures maximales iront de 20 degrés sur la mer du Nord à 27 degrés sur le Haut-Rhin, garantissant qu'il ne fera ni excessivement chaud ni excessivement frais.

Le Bureau météorologique a émis un avertissement météo pour certaines parties du pays, prévoyant que les restes d'un ouragan pourraient toucher terre d'ici le week-end, apportant des vents forts et de fortes pluies. Malgré l'ouragan approchant, les températures devraient rester élevées mercredi, atteignant jusqu'à 35 degrés dans certaines régions.

