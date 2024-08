- Il y a une autre photo de Banksy!

Un bouc, un éléphant, un singe, et enfin un loup hurlant : Pendant plusieurs jours d'affilée, de nouvelles œuvres de l'artiste britannique de street art Banksy sont apparues, peintes à divers endroits de la capitale britannique.

Mais la joie a été de courte durée avec la dernière œuvre. Peu de temps après que l'artiste mystérieux ait confirmé son auteur en publiant une image sur Instagram, l'œuvre peinte sur une antenne parabolique a été enlevée par des individus inconnus.

La police métropolitaine a déclaré à l'agence de presse DPA qu'elle avait été contactée au sujet du vol d'une antenne parabolique avec une œuvre d'art dessus. Pour l'instant, il n'y a eu aucun arrestation, et l'enquête se poursuit.

Des individus masqués ont accès avec une échelle

L'antenne parabolique avec la silhouette du loup se trouvait sur le toit d'un magasin à un étage condamné à Peckham, dans le sud-est de Londres.

Sur des photos et des vidéos des médias britanniques, on peut voir plusieurs individus masqués accéder au toit avec une échelle, enlever l'antenne parabolique et l'emporter.

Les œuvres de Banksy valent des millions

Banksy est l'un des artistes de street art les plus célèbres du monde - ses œuvres se vendent à des millions d'euros aux enchères. Il garde son identité secrète, mais on sait qu'il vient de la ville anglaise de Bristol à l'ouest.

Ses œuvres, qu'il vérifie généralement via un post Instagram, apparaissent à intervalles irréguliers en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, souvent peintes sur des bâtiments.

Le mois dernier, l'une de ses œuvres - également à Peckham - a été enlevée peu après sa confirmation. Il s'agissait d'un panneau d'arrêt avec plusieurs drones militaires peints dessus. Même à ce moment-là, il a été enlevé en plein jour sous les yeux des passants par un homme avec des coupe-boulons.

Les dernières œuvres de Banksy représentant des animaux dans différentes parties de Londres ont suscité un émoi et des spéculations sur ce que l'artiste veut exprimer avec elles.

Malgré l'enquête en cours de la police métropolitaine, l'antenne parabolique avec la silhouette de loup de Banksy n'a toujours pas été retrouvée. En raison de la renommée de Banksy et de la valeur élevée de ses œuvres, qui peuvent se vendre à des millions d'euros aux enchères, il y a des spéculations selon lesquelles les voleurs pourraient tenter de vendre la pièce volée.

