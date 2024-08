Il y a un Vettel Hammer dans la nouvelle équipe allemande?

Moins d'une semaine avant la fin des vacances d'été, la rumeur court dans le monde de la Formule 1, avec des informations chaudes en provenance d'Autriche - de la part du patron de Red Bull Motorsport, Dr. Helmut Marko, qui attise les spéculations sur le retour imminent de Sebastian Vettel.

En mai dernier, la légende allemande de la Formule 1, Sebastian Vettel - qui a remporté quatre titres de champion du monde consécutifs avec Red Bull de 2010 à 2013 - a fait son retour dans la catégorie reine. À l'occasion du 30e anniversaire de la mort de son idole Ayrton Senna, le pilote de 37 ans a eu l'opportunité de piloter la McLaren de Senna sur le circuit d'Imola en Émilie-Romagne, offrant des images émouvantes.

Suite à cette démonstration en l'honneur de Senna, les rumeurs vont bon train quant à un éventuel retour de Vettel en tant que pilote titulaire en Formule 1. Dr. Helmut Marko, qui est un proche confident de Vettel depuis presque deux décennies, a confirmé les ambitions du quadruple champion du monde. L'homme de 81 ans a déclaré au portail d'actualités autrichien "oe24" que Vettel vise un retour dans environ un an et demi après sa retraite en Formule 1.

Bien qu'il n'y ait peut-être pas de place pour le vainqueur des 53 Grands Prix chez Red Bull ou Mercedes, une autre écurie pourrait être intéressée par une collaboration avec Vettel. Selon "oe24", le nouveau venu Audi pourrait être le partenaire parfait pour la star allemande du sport automobile, qui a déjà couru en Formule 1 de 2007 à 2022. Audi tire déjà de nombreux fils en coulisses et entrera en tant qu'équipe usine à partir de 2026.

Pour son engagement en Formule 1, Audi a récemment recruté Mattia Binotto en tant que CEO et Jonathan Wheatley en tant que team principal. Tous deux ont une longue et fructueuse histoire de travail avec Vettel. Binotto a été le directeur technique et plus tard le team principal de Ferrari pendant les années de Vettel à la Scuderia de 2015 à 2020. Wheatley était le directeur sportif de Red Bull pendant toute la période de Vettel chez le constructeur autrichien-britannique, et il quittera l'équipe à la fin de 2024 pour rejoindre Audi.

Les spéculations sur le retour de Vettel prennent de l'ampleur car Audi n'a toujours pas présenté un deuxième pilote titulaire pour les années à venir. Nico Hülkenberg a déjà été confirmé en tant que nouveau pilote pour 2025. Le deuxième cockpit Sauber ou Audi pour 2025 et au-delà est toujours en suspens. Les contrats des pilotes titulaires actuels de Sauber, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, expireront tous deux à la fin de la saison actuelle de Formule 1.

Après les remarques de Dr. Helmut Marko concernant le potentiel retour de Vettel, l'excitation grandit autour d'un retour en tant que pilote titulaire en Formule 1 pour le quadruple champion. Si un retour se concrétise, Audi, avec ses liens forts avec Vettel et ses plans pour entrer en Formule 1 en tant qu'équipe usine en 2026, pourrait être une destination idéale pour la star allemande du sport automobile.

Lire aussi: