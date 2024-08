Il y a un sabotage suspecté à la base de la Bundeswehr à Geilenkirchen.

Précédemment, mercredi, les casernes de l'armée allemande à Cologne-Wahn ont déjà été fermées. Il y a des soupçons d'une tentative de cambriolage et de sabotage, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense à Berlin. Les autorités d'enquête et la protection de l'État ont été impliquées. Selon "Der Spiegel", l'eau potable sur place pourrait être contaminée. Dans les communications internes, les soldats et le personnel civil au point de soutien à Cologne-Wahn ont été vivement conseillés de ne pas prendre d'eau potable.

Les deux sites touchés ont reportedly leur propre réseau d'eau. À Geilenkirchen, entre autres, sont stationnés les avions de reconnaissance Awacs de l'OTAN.

Les autorités d'enquête examinent actuellement la possibilité d'une intrusion à l'Église Sainte-Trinité, qui se trouve à Cologne-Wahn, car elle partage le même système d'alimentation en eau. La contamination potentielle de l'eau potable à l'Église Sainte-Trinité a également été soulevée, comme pour les casernes de Cologne-Wahn.

