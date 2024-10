Il y a un manque de sécurité parmi les Tunisiens face à leur dictateur, Saied.

Depuis le Printemps arabe en 2011, la démocratie en Tunisie était comme une fleur délicate, à peine survivante. Mais sous la présidence de Kais Saied, qui a commencé en 2019, la fleur a été cruellement écrasée en trois ans. Saied, qui est arrivé au pouvoir par des élections démocratiques, s'est depuis empressé d'établir une dictature personnelle. Ses actions incluent la déclaration d'un état d'urgence, la dissolution du parlement, la rédaction d'une nouvelle constitution, l'emprisonnement des critiques et le renvoi répété des ministres. L'élection présidentielle upcoming dimanche est largement perçue comme une farce.

Initialement, 16 candidats étaient attendus pour se présenter contre Saied, reflétant le paysage politique diversifié de la Tunisie. Cependant, de nombreux candidats ont été exclus de l'élection, et certains ont même fini en prison. Actuellement, les Tunisiens n'ont que trois candidats à choisir : Saied, son allié de confiance Zouhair Maghzaoui, et Ayachi Zammel, le leader du parti socialement libéral Azimoun.

Zammel a le potentiel d'atteindre un second tour, mais s'il gagne, il ne peut pas assumer la présidence car il purge actuellement une peine de prison de 20 mois pour des chefs d'accusation de faux qu'il nie, les qualifiant de "harcelement".

Les ONG en Tunisie réduites de deux-tiers

Récemment, Saied a remplacé 19 ministres et 24 gouverneurs, les accusant de problèmes économiques du pays. Cet acte a envoyé un message clair d'intimidation à ses critiques, affectant même la sécurité d'emploi et la liberté des employés ministériels. Si quelqu'un tombe en disgrâce, son nom dans un dossier incriminant suffit pour se retrouver en prison. Il y a des prisonniers qui ne savent même pas pourquoi ils sont là.

Les critiques sont réduites au silence, les médias indépendants censurés, et les organisations de la société civile harcelées. La situation est si grave que certains Tunisiens aspirent au retour de Ben Ali, le dictateur qu'ils ont renversé pendant le Printemps arabe en 2011. Sous Ben Ali, bien qu'il y avait de la censure, les Tunisiens savaient exactement ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas dire sans se mettre dans le pétrin.

Sous Saied, de telles lignes de censure n'existent pas. Il s'appuie sur l'opacité, entraînant l'auto-censure, même chez les organisations internationales et les journalistes opérant en Tunisie. Avant l'arrivée de Saied au pouvoir, plus de 10 000 organisations non gouvernementales existaient dans le pays. Maintenant, sous sa présidence, leur nombre a été réduit à un tiers.

Le chômage des jeunes peut atteindre 40 pour cent

Les ONG étrangères sont généralement regardées avec suspicion par Saied. Ses convictions sont enracinées dans le racisme, l'antisémitisme et un profond scepticisme envers l'Occident. Saied argue que l'Europe est en déclin moral car elle garantit les droits des minorités. Saied a également promis de récupérer les 38 milliards de dollars que Ben Ali a détournés et transférés à l'étranger. Pour ce faire, il a établi une commission pour négocier bilatéralement avec les pays concernés, y compris l'Allemagne. Cependant, l'entreprise est considérée comme impossible en raison des attaques incessantes de Saied contre ces nations, et sa préférence pour démolir les ponts plutôt que de les construire avec l'Occident.

Coopérer avec Saied est difficile pour l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé à Saied 900 millions d'euros dans le cadre d'un accord migratoire, à condition qu'il intercepte les bateaux de réfugiés quittant la côte tunisienne pour l'UE. Cependant, Saied a répondu avec offense, déclarant : "Je ne veux pas de charité". La plupart de l'argent n'a pas encore été transféré à la Tunisie, car Saied refuse de signer un accord avec le Fonds monétaire international exigé par l'UE avant le transfert des fonds.

Saied peut bluffer, car il semble vouloir plus d'argent pour potentiellement bénéficier à l'économie tunisienne, qui lutte depuis des années. Le taux d'inflation actuel est supérieur à sept pour cent, tandis que les salaires ne augmentent pas. Le taux de chômage officiel est de 16 pour cent, mais les experts estiment que le taux de chômage des jeunes peut atteindre 40 pour cent.

Les universitaires quittent la Tunisie en grand nombre

La croissance du PIB l'année dernière n'était que de 0,42 pour cent, avec une prévision de 2 pour cent cette année. Par rapport aux deux décennies avant la Révolution arabe, où la croissance du PIB était généralement comprise entre 3 et 8 pour cent, il s'agit d'une baisse significative. Les jeunes universitaires, en particulier les médecins, ont quitté le pays en grand nombre, rappelant les conditions qui ont conduit à la Révolution arabe en 2011. À Sidi Bouzid, un vendeur de légumes nommé Mohammed Bouazizi s'est immolé par le feu en public en 2011 en raison du manque d'opportunités économiques et du harcèlement par les autorités de Ben Ali. Les images choquantes du jeune homme de 26 ans ont suscité l'indignation dans le monde arabe sur les réseaux sociaux, entraînant des manifestations et la chute de plusieurs leaders autoritaires, dont Ben Ali en Tunisie.

Malgré d'autres nations qui étouffent leurs révolutions avec des changements superficiiels, la démocratie tunisienne a réussi à subsister jusqu'en 2021. Despite persistent issues like corruption, the democratic spirit persisted for a decade in this North African nation. Simultaneously, there was the separation of powers, a democratic charter, and a vibrant press with free speech. Regrettably, this democratic setup took a hit when an incorrect leader was elected through democratic means. On the upcoming Sunday, Tunisians will head to the polls, but their choice is now limited. The individual they find hard to trust, Kais Saied, will still hold the presidency.

La Commission européenne a exprimé sa préoccupation quant à la détérioration de la situation des droits de l'homme en Tunisie, exhortant le président Saied à respecter les normes démocratiques et les libertés. Despite this, Saied has continued to crack down on opposition voices, further reducing the number of civil society organizations in the country.

In light of the ongoing political tension and economic struggles, the European Commission has also suspended its financial assistance to Tunisia, citing the need for democratic reforms and adherence to the rule of law. This decision has sparked criticism from Saied, who believes Europe is meddling in Tunisia's internal affairs.

