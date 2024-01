Il y a un esprit ici" : Une exposition met en lumière le "Little Lagos" de Londres

Les bus sillonnent la rue animée de Rye Lane, bondée de gens qui parcourent les magasins au son des rythmes afro-beat. À chaque tournant, les murs de briques sont peints de traits audacieux d'art de rue, leur éclat rivalisant avec les devantures des épiceries chargées de fruits et légumes et de caisses de plantain empilées. Depuis des décennies, la communauté multiculturelle de Peckham est une destination pour les Nigérians qui s'installent à l'étranger, à tel point qu'elle a été surnommée "Little Lagos".

"Il y a un esprit ici", explique le cinéaste Adeyemi Michael, qui est né à Lagos et a grandi à Peckham. Lorsqu'il était enfant, Michael remontait Peckham Rye pour acheter des provisions à sa mère, et il dit s'être senti accueilli par la communauté nigériane. "La rue principale reflétait mon expérience d'enfant nigérian du sud de Londres", se souvient-il.

"J'ai beaucoup bougé ces derniers temps", ajoute Michael. "Chaque fois que je reviens, je retrouve l'âme de ce quartier et les gens qui y sont restés, dont la plupart sont des immigrés et des personnes issues de différents milieux.

Cette partie de la relation entre Londres et la diaspora nigériane est aujourd'hui explorée dans une nouvelle exposition intitulée "Lagos, Peckham, Repeat : Pilgrimage to the Lakes" (Lagos, Peckham, Repeat : pèlerinage vers les lacs).

L'exposition, qui se tient à la South London Gallery, présente des sculptures, des installations, des photographies et des films. En entrant dans la galerie, vous serez accueilli par les bruits de la rue de la plus grande ville du Nigéria. Des voitures qui klaxonnent aux conducteurs de bus qui annoncent leurs itinéraires, le paysage sonore ambiant est l'œuvre d'Emeka Ogboh, l'un des 13 artistes nigérians et britanniques nigérians présentés dans l'exposition.

L'exposition est co-commandée par Folakunle Oshun, un artiste qui a fondé la Biennale de Lagos, une plateforme à but non lucratif soutenant l'art contemporain dans la ville.

Oshun a passé la majeure partie de son enfance au Nigeria, mais il a vécu et travaillé à Berlin et à Paris pendant la majeure partie de la dernière décennie. Au cours des huit derniers mois, il s'est toutefois immergé dans Peckham et sa communauté nigériane britannique, afin de voir comment Little Lagos a construit son identité depuis l'indépendance du Nigeria par rapport à la Grande-Bretagne en 1960.

"Il faut remonter au tout début pour comprendre comment les Nigérians ont élu domicile à Peckham", explique M. Oshun à CNN.

"Partout dans le monde, il y a des migrations, il y a toujours des poches où les gens se regroupent en raison de leurs valeurs communes, de leurs traditions et, dans ce contexte, je dirais qu'il y a aussi un élément économique.

Oshun est très fier de raconter l'histoire de la diaspora nigériane : "Pendant trop longtemps, les communautés de migrants au Royaume-Uni ont été reléguées au second plan. Pour cette exposition, il était vraiment important de donner la parole aux artistes et de créer une exposition qui soit très stimulante pour les années à venir".

Margot Heller, directrice de la South London Gallery, a déclaré que l'exposition utilisait Lagos comme point d'entrée pour examiner des questions plus larges concernant la migration, les changements de sens de l'identité et l'idée de foyer.

Elle explique qu'au cours des dernières décennies, la communauté nigériane de Peckham a connu une croissance significative, par vagues successives au cours des années 1970, 1980 et 1990, avec l'achat de propriétés et la création d'entreprises.

"Peckham est devenu une sorte de deuxième maison pour les Nigérians en visite au Royaume-Uni", explique-t-elle. "Certains d'entre eux sont restés et d'autres sont revenus, ce qui fait partie intégrante du concept de l'exposition.

Une déclaration

La mère de Michael est l'une des Nigérianes qui est restée. Elle est la vedette de son court-métrage "Entitled", qui figure dans l'exposition.

Vêtue d'une cravate gele et de vêtements traditionnels, elle est filmée fièrement montée sur un cheval, se promenant dans les rues de Peckham Rye au petit matin.

Au départ, "Entitled" est né d'une frustration, explique Michael. Il avait l'impression que sa mère était mise à l'écart dans un emploi qu'elle occupait depuis 25 ans, parce qu'elle était une immigrante nigériane de la première génération.

Il a commencé à regarder les images napoléoniennes de personnes considérées comme des conquérants et a fait des recherches sur Frederich Lugard, qui a fait progresser l'impérialisme britannique en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Michael voulait représenter sa mère comme ayant le même type de pouvoir, dans les vêtements de son héritage Yoruba (l'un des trois groupes ethniques les plus importants du Nigeria).

"Lorsque vous voyez ma mère vêtue d'une tenue traditionnelle yoruba sur un cheval à Peckham, c'est une déclaration", a-t-il déclaré. "J'ai fait cela pour elle, mais aussi pour d'autres personnes - cela signifie quelque chose.

Tout comme l'œuvre de Michael est profondément personnelle, les autres pièces de l'exposition sont tout aussi significatives pour leurs créateurs.

La sculpture ludique de l'artiste Temitayo Ogunbiyi, conçue pour que les visiteurs puissent interagir avec elle, a été inspirée par l'itinéraire du vol Lagos-Londres, ainsi que par les plantes qu'elle a rencontrées dans la ville nigériane.

Yinka Shonibare, nominé pour le prix Turner, apparaît dans son œuvre "Diary of a Victorian Dandy" (1998), qui reflète en partie sa propre vie en tant qu'homme noir vivant avec un handicap physique.

"Il s'agit d'œuvres très personnelles, qui traitent spécifiquement de la culture nigériane, de la relation de l'artiste avec le Nigeria et de ce que cela signifie d'être nigérian", explique Michael.

"Peckham n'a jamais été le quartier où les gens voulaient venir, mais vous le voyez maintenant et c'est incroyable", a-t-il ajouté. "Les gens n'hésitent pas à s'afficher tels qu'ils sont.

"Lagos, Peckham, Repeat : Pilgrimage to the Lakes" est à l'affiche jusqu'au 29 octobre 2023 à la South London Gallery.

