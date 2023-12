Il y a eu une époque avant le bikini : 100 ans de maillots de bain

Riviera Style : Resort & Swimwear since 1900, actuellement exposé au Fashion and Textile Museum de Londres, retrace le parcours des robes de bain au genou d'antan aux omniprésents bikinis à ficelle d'aujourd'hui, à l'aide de vêtements et d'images d'archives.

L'essor de la villégiature

"L'histoire commence vraiment avec le passage du bain à la natation à l'époque victorienne", explique Dennis Nothdruft, conservateur de la FTM. "Il y a eu un grand mouvement en faveur de l'activité, et en particulier des femmes, qui sont devenues plus actives.

Se déshabiller pour aller à la plage signifiait encore porter des jupes longues, des bas et des chaussures jusqu'aux années 1920, lorsque les escapades de la créatrice de mode Coco Chanel sur la Côte d'Azur ont convaincu les femmes à la mode de ne plus fuir le soleil.

Mais si les années folles ont la réputation d'être les plus scandaleuses, ce n'est que dans les années 1930 que les maillots de bain ont commencé à être (un peu) conventionnellement moulants, et que le deux-pièces a fait son apparition.

"On commence à voir de plus en plus ce que nous considérons comme des maillots de bain contemporains", explique M. Nothdruft. "On commence à voir des maillots de bain échancrés - ils coupent les côtés en haut - et on commence à ajouter divers éléments révélateurs.

Dans les années 1950, les maillots deux pièces sont devenus monnaie courante. Essentiellement de la lingerie glorifiée, ils créent la même silhouette en sablier convoitée que les vêtements de forme restrictifs de la décennie.

"On commence à comprendre que les maillots de bain ne servent pas qu'à nager", explique-t-il. "Tout à coup, il s'agit de modeler le corps et de créer une silhouette.

Le bikini tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu pour la première fois dans les années 1960, alors que les tendances de la mode s'orientaient davantage vers la jeunesse et que les créateurs défendaient une silhouette plus naturelle.

"Dans les années 1950, les adolescents ressemblaient à leurs mères. Dans les années 1960, les mères voulaient ressembler à leurs filles", explique M. Nothdruft.

L'innovation textile

Si la modestie des tenues de bain post-victoriennes est peut-être la différence la plus flagrante entre hier et aujourd'hui, le changement de matériaux est tout aussi frappant.

"C'est l'histoire de l'innovation", explique M. Nothdruft. "Il s'agit en fait de trouver des matériaux qui répondent aux exigences : s'adapter et se mouiller.

Avant les élastiques modernes, les premiers maillots de bain étaient fabriqués à partir de coton et de laine tricotés qui s'alourdissaient et pendaient de manière inconfortable lorsqu'ils étaient mouillés.

Cette pratique s'est poursuivie jusque dans les années 1930, lorsque les fils élastiques - cotons et laines enveloppés de fils élastiques - ont pris le relais, avant d'être supplantés par les tissus extensibles dans les années 1950. (Le lycra n'est devenu omniprésent que dans les années 1980).

Les maillots de bain modernes, tels que la combinaison Speedo LZR Racer Su it, initialement bannie des Jeux olympiques parce qu'elle conférait un avantage déloyal aux athlètes, suggèrent une évolution récente du simple aspect pratique vers l'amélioration des performances.

"Ce que nous montrons, ce sont des développements vraiment fantastiques dans le domaine des maillots de bain", déclare M. Nothdruft. "Il y a toutes sortes d'innovations en matière de technologie, de tissu, de coupe et de manipulation.

Cela signifie-t-il que, du point de vue de la mode, le maillot de bain a été poussé jusqu'au bout ? C'est possible.

"Il est difficile de dire ce que nous ferons à l'avenir [...]. Je pense que nous avons fait le tour de la question", déclare-t-il. "Nous devrons commencer à porter des robes complètes lorsque nous nous baignerons à nouveau. Des bas et des chaussures..."

Riviera Style : Resort & Swimwear since 1900 est présentée au Fashion and Textile Museum de Londres du 22 mai au 29 août 2015 .

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com