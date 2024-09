Il y a eu une diminution du nombre de membres du personnel enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le nombre d'enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique des universités allemandes a connu une baisse. Selon l'Office fédéral de la statistique, le total s'élevait à environ 425 800 personnes en décembre 2023, soit une diminution de 2 700 ou 0,6 % par rapport aux 428 500 de l'année précédente, 2022.

Une partie importante de ces enseignants-chercheurs, environ 34 %, travaillaient à temps partiel, notamment des professeurs adjoints, des enseignants et des assistants scientifiques. Inversement, 66 % étaient des employés à temps plein, dont environ 51 900 professeurs et environ 214 900 personnes dans les secteurs scientifique et artistique.

En détaillant les employés à temps plein du secteur scientifique, environ deux tiers, soit 186 100, étaient en contrat temporaire. En revanche, seulement un tiers, soit 95 500, avaient des postes permanents.

En ce qui concerne les statistiques globales, l'Office fédéral de la statistique a rapporté une main-d'œuvre d'environ 792 300 personnes employées dans les universités et les hôpitaux universitaires en décembre 2023. Cela représente une augmentation marginale de 0,6 % ou 4 800 par rapport à la fin de l'année précédente. Toutefois, l'augmentation de l'emploi était principalement limitée aux domaines non scientifiques des services administratifs, des bibliothèques, du soutien technique et de l'infirmerie. À la fin de l'année 2023, il y avait environ 366 600 personnes employées dans ces domaines, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

La baisse du nombre d'enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique des universités allemandes n'était que de 0,6 %, soit 2 700 personnes. Cependant, si l'on considère la main-d'œuvre à temps plein de ce secteur, seuls un tiers avaient des postes permanents, représentant seulement 0,6 % du total des employés à temps plein.

