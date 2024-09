Il y a eu une augmentation significative du nombre de réfugiés ukrainiens employés en Allemagne depuis 2023, avec un chiffre atteignant environ 266 000 personnes.

On observe que la recherche d'emploi des réfugiés ukrainiens résidant en Allemagne donne des résultats plus fructueux ces derniers temps. Près de 8 500 citoyens ukrainiens ont trouvé un emploi, entamé un apprentissage ou commencé une activité indépendante en septembre 2024, selon le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil (SPD). Cela représente une augmentation significative, doublant le nombre par rapport à septembre 2023. Selon Heil, "ces chiffres montrent clairement l'efficacité du coup de pouce à l'emploi".

Malgré les circonstances économiques difficiles, environ 266 000 des quelque 700 000 réfugiés ukrainiens en âge de travailler en Allemagne avaient un emploi en juillet 2024. Parmi eux, 213 000 étaient assurés socialement, tandis que 53 000 avaient des mini-jobs.

Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, a reconnu que le marché du travail n'était pas très accueillant envers les Ukrainiens pour le moment, mais a mis en avant une tendance positive. Le principal obstacle reste la complexité de l'obtention de l'agrément pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en Allemagne.

La proposition de transférer les réfugiés ukrainiens des allocations de chômage au régime de l'Asile Seekers' Benefits Act, proposée par l'Union et le FDP, a été fermement rejetée par Nahles. "Ceux qui cherchent à employer rapidement des gens devraient éviter de le faire", a-t-elle déclaré. Selon Nahles, les allocations de chômage offrent une aide complète pour la recherche d'emploi, ce qui est plus difficile et ne peut être réalisé qu'avec un certain retard sous le régime de l'Asile Seekers' Benefits Act.

Outre les problèmes liés au processus d'agrément des qualifications professionnelles, les compétences linguistiques posent actuellement un défi dans les placements

