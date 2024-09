Il y a eu une augmentation significative de 80% des prêts immobiliers approuvés.

À la suite d'un changement législatif en 2023, le nombre de ménages allemands bénéficiant d'aides au logement a connu une augmentation substantielle de 80 %.

Selon les données publiées par l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden le lundi, cette augmentation s'est élevée à environ 1,2 million de ménages, soit une augmentation de 521 700 ménages par rapport à la fin de 2022. Cela représente 2,8 % de tous les ménages privés bénéficiant d'un soutien de l'État.

La principale raison de cette augmentation est attribuée à la Loi sur l'allocation logement plus, entrée en vigueur en 2023 et ayant élargi les critères d'admissibilité. De plus, la valeur monétaire de l'allocation logement a également été augmentée. À la fin de 2023, le montant moyen mensuel de l'allocation logement pour les ménages bénéficiant uniquement de l'allocation logement s'élevait à 297 euros par ménage, soit une augmentation de 106 euros par rapport à la fin de 2022. Pour les ménages bénéficiant d'un mélange d'allocation logement, le montant est passé à 247 euros, soit une augmentation de 70 euros par rapport à l'année précédente. En outre, les dépenses totales des gouvernements fédéral et des États ont considérablement augmenté, passant d'environ 1,8 milliard d'euros en 2022 à 4,3 milliards d'euros.

En termes d'États fédéraux, les ménages privés du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale avaient la plus forte dépendance à l'allocation logement à la fin de 2023, avec 5,5 % de ménages bénéficiant de celle-ci. Dans le même temps, la Bavière avait le plus faible pourcentage, à 1,6 %.

À la fin de 2023, environ 98 % des ménages bénéficiant de l'allocation logement avaient tous les membres du ménage éligibles à l'allocation logement. En revanche, environ 2 % étaient des ménages mixtes, où certains membres étaient éligibles tandis que d'autres ne l'étaient pas.

