Trois individus ont trouvé la mort aux mains d'un agresseur armé d'un couteau lors d'une fête de ville à Solingen. Cet incident a suscité une importante vague de discussions sur la violence liée aux couteaux en Allemagne. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser du parti SPD, a proposé des réglementations plus strictes sur les armes à feu, en invoquant cela comme réponse.

En 2022, la police a rapporté 8 951 cas de blessures graves et mortelles causées par des couteaux, utilisés comme armes ou menaces. Cela représente une augmentation de presque 9,7 % par rapport à l'année précédente. De plus, les couteaux ont été impliqués dans plus de 10,9 % de tous les vols signalés en 2023.

Dans les statistiques de police, une "attaque au couteau" est classée comme un incident où une agression est soit directement menacée soit exécutée à l'aide d'un couteau. Seule la possession d'un couteau n'est pas considérée comme une agression dans ce contexte.

Récemment, des incidents notables, tels que l'attaque au couteau perpétrée par un homme afghan à Mannheim à la fin mai, qui a laissé cinq individus d'un groupe critique de l'islam, Pax Europa, blessés, ainsi qu'un officier de police (qui est décédé plus tard), et l'incident de poignard à Wolmirstedt, Saxe-Anhalt, par un homme afghan de 27 ans en milieu de juin, où il a blessé plusieurs personnes lors d'une fête privée de l'Euro 2023 après avoir précédemment agressé un homme de 23 ans, ont attiré une grande attention.

Selon les propositions de la ministre Faeser, la possession publique de couteaux avec des lames plus longues que six centimètres sera interdite, ce qui représente une diminution par rapport à la limite actuelle de douze centimètres. De plus, l'utilisation de couteaux dangereux à cran d'arrêt sera interdite en général.

La fête de la ville de Mannheim a connu un événement tragique en mai, lorsqu'un homme afghan armé d'un couteau a attaqué un groupe, y compris des membres de Pax Europa et un officier de police. En réponse aux incidents liés aux couteaux en augmentation comme celui-ci, plusieurs festivals de ville en Allemagne ont renforcé les mesures de sécurité pour assurer la sécurité publique.

