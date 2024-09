Il y a des spéculations sur un cercle de drogue hollywoodien qui fournit potentiellement de la kétamine à l'acteur Matthew Perry.

Il y a un an, l'acteur de "Friends", Matthew Perry, aurait prétendument trouvé la mort dans sa piscine après avoir prétendument consommé de la kétamine pendant une longue période. Deux professionnels de santé sont actuellement jugés dans cette affaire. Ces professionnels de santé pourraient-ils faire partie d'un plus vaste réseau de drogue hollywoodien qui fournit des substances illégales aux célébrités ?

Actuellement, cinq individus, dont deux médecins, sont jugés. Ils sont accusés d'avoir fourni de la kétamine à Matthew Perry pendant plusieurs mois, ce qui aurait conduit à sa mort tragique en octobre 2023. Selon les médias, ces médecins pourraient écoper de lourdes peines de prison allant jusqu'à dix ans, car ils auraient administré l'anesthésiant hautement dangereux sans justification médicale.

Selon le site d'actualités people "TMZ", les deux médecins jugés pourraient n'être que la pointe de l'iceberg à Hollywood. Selon leurs informations, il existerait un réseau complexe de médecins criminels qui procurent des substances illicites à des célébrités riches résidant à Los Angeles. Dans un documentaire intitulé "TMZ enquête sur Matthew Perry et le réseau de drogue secret des célébrités", il est révélé que les deux médecins ne sont pas des cas isolés, mais font partie d'un cartel de drogue de célébrités sophistiqué et non détecté.

Le documentaire entier sera diffusé sur Fox le lundi. Dans le documentaire, des célébrités comme Kelly Osbourne expriment leurs préoccupations concernant les médecins qui prescrivent des médicaments à des toxicomanes célèbres en échange d'argent. Elle le décrit comme une entreprise multimillionnaire. Brandon Novak, l'étoile de "Jackass" et ancien toxicomane, corrobore cette situation, déclarant qu'il a obtenu des drogues à partir de cabinets médicaux contre de l'argent. Même des centres de désintoxication complets seraient impliqués dans ce réseau.

Matthew Perry était prétendument en train de s'injecter de la kétamine quotidiennement avant sa mort. Perry a publiquement abordé ses problèmes de dépendance aux substances dans sa autobiographie de 2022. À l'âge de 18 ans, il était dépendant à l'alcool. Il est ensuite passé à la consommation de grandes quantités de pilules, y compris de l'oxycodone et du Xanax. Dans les années 1990, il a subi de graves complications physiques et a subi 14 opérations, notamment sur le pancréas et les intestins.

During his most challenging phase, following the conclusion of the successful series "Friends" in 2003, he was reportedly consuming up to 55 opioid pills a day. Over the years, he had completed 64 detox programs, attended 15 rehabs, was in psychiatric care, and attended around 6000 Alcoholics Anonymous meetings. Despite this, he was publically perceived to be clean in recent years. However, post his death it was revealed that his supposed clean image was misleading: The prosecution alleges that in September 2023, Perry asked his assistant to obtain Ketamine for him. His assistant confirmed in a statement that Perry was injecting himself with Ketamine six to eight times a day before his demise.

Le documentaire "TMZ enquête sur Matthew Perry et le réseau de drogue secret des célébrités" suggère que les deux médecins jugés ne sont pas des cas isolés, mais font partie d'un plus vaste cartel de drogue de célébrités non détecté. Matthew Perry, selon l'accusation, s'injectait de la kétamine quotidiennement avant sa mort en octobre 2023, malgré son image publique de propreté ces dernières années.

Lire aussi: