Il y a de la poésie dans l'eau potable" : Michael Mann met Modène sous les feux de la rampe avec le drame de la course automobile "Ferrari".

Avec Adam Driver et Penelope Cruz, le biopic de Mann retrace la vie mouvementée d'Enzo Ferrari, fondateur du constructeur automobile. Se déroulant en 1957, à l'approche de la course Mille Miglia à travers l'Italie, les événements sur la piste se disputent la place avec le drame familial à la maison, alors qu'Enzo et sa femme Laura pleurent la perte de leur fils, et qu'Enzo fait face à sa double vie en tant que père d'un enfant avec une autre femme. Après avoir été présenté en avant-première à la Mostra de Venise en août, le film de Mann arrive dans les salles de cinéma pendant les vacances de Noël, avec un œil sur les Oscars.

Driver, Américain, et Cruz, Espagnole, se lancent dans la vita Italiana, mais pour ce qui est du lieu de tournage, Mann a décidé qu'il n'y aurait pas de substitut.

Modène, au cœur de l'Émilie-Romagne, en Italie, fait partie intégrante de l'histoire de Ferrari. Enzo est né dans cette petite ville et y a construit un atelier lorsque l'ancien pilote de course a commencé à fabriquer ses propres automobiles. Dans les années 1950, Ferrari s'est étendu à la ville voisine de Maranello, devenant une force avec laquelle il fallait compter, et Modène était le cœur du sport automobile italien lui-même, avec Maserati qui y avait élu domicile. Mais alors que ses voitures sillonnaient l'Italie et, plus tard, le monde, Enzo était peu enclin à s'éloigner de Modène. Il était donc normal qu'au moment où Mann mettait en place "Ferrari", il y apporte la production.

Mann, 80 ans, a ses propres liens avec Ferrari. Le réalisateur de Chicago à qui l'on doit "Heat" et "Le dernier des Mohicans" envisageait depuis de nombreuses années de réaliser un film sur le fondateur de l'entreprise et considère Piero Ferrari, l'actuel vice-président de la société, comme un ami depuis des décennies (le jeune Piero joue d'ailleurs un rôle important dans le film).

La production s'est installée à Modène pendant six mois en 2022. "C'est une très petite ville, alors nous nous sommes fait connaître", a déclaré M. Mann à CNN. Lorsque je faisais mes courses au Mercado Benelli - un marché ouvert construit en 1865 - j'étais "le mari de Mme Mann". C'était très respectueux".

Heureusement, Modène, comme beaucoup d'autres villes d'Émilie-Romagne, n'a pas beaucoup changé d'aspect depuis 1957. La cathédrale bizarre de la ville se dresse toujours, le palais ducal baroque s'impose et de nombreuses rues sont encore couvertes de pavés. (Une exception notable est le Museo Enzo Ferrari Modena, un complexe hybride de pavillons modernes et d'espaces rénovés, y compris la maison d'enfance d'Enzo, qui a ouvert ses portes en 2012 - il ne figure pas dans le film, ce qui est compréhensible).

Plus important encore, Modène est toujours remplie de personnes qui travaillent pour Ferrari et qui l'aiment. "Ferrari est l'équipe locale", explique M. Mann. "De nombreuses personnes qui travaillent à l'usine sont là depuis deux générations. Le dialecte de la course automobile est très fort.

"Lorsque vous êtes sur place, il devient douloureusement évident de comprendre ce que Ferrari représente non seulement pour le pays, mais aussi pour cet endroit en particulier", a déclaré M. Driver à CNN. "Il y a un élément et une attitude propres à Modène que je ne pense pas que vous auriez pu obtenir en tournant (ailleurs).

"Notre plateau était peuplé de la ville", a-t-il ajouté. "La plupart des gens étaient absents au mois d'août lorsque nous avons tourné, mais quelqu'un commençait à travailler comme traiteur une minute et deux semaines plus tard, il était à l'image.

La production a engagé d'anciens mécaniciens en chef de Ferrari Formule 1, Michael Schumacher et Niki Lauda, pour de petits rôles dans le film, a déclaré M. Mann, et s'est procuré des blocs moteurs auprès du département de restauration de Ferrari Classiche. Le salon de coiffure où Enzo se rendait quotidiennement figure dans le film, son propriétaire de deuxième génération jouant le rôle de son père, qui rase Driver.

"C'était très, très local, d'une manière merveilleuse", a déclaré M. Mann. "On en vient à comprendre l'esprit, cette sorte d'attitude dure, qui n'est pas très différente des quartiers défavorisés de Chicago, où j'ai grandi.

Compte tenu de tout cela, le tournage sur place a-t-il aidé Driver à se glisser dans la peau de son personnage ? Et les Modénais, qui ne sont pas en reste, ont-ils donné leur avis sur Enzo ? "Oui et oui", répond rapidement l'acteur.

Pour Cruz, Modène offre une image plus inquiétante. L'actrice incarne Laura, l'épouse de Ferrari et partenaire à part entière de l'entreprise à l'époque où se déroule le film. Profondément affligée par la perte de leur fils Dino, atteint de dystrophie musculaire, elle apprend l'infidélité de son mari et cherche à tirer parti de ses actifs alors que l'entreprise est menacée d'insolvabilité.

"Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur elle", a déclaré M. Cruz. "J'ai passé du temps à Modène avec Michael, avec Adam, et Michael m'a emmené dans de nombreux endroits où elle passait du temps. Je n'ai pas aimé la réaction des gens. Ils voulaient simplement l'écarter et dire qu'elle était difficile, que c'était une sorcière.

"Personne n'a parlé de la douleur de cette femme, qui a perdu un enfant malade à l'âge de 20 ans", a-t-elle ajouté.

Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari dans "Ferrari". Le film montre l'homme surnommé "Il Commendatore" courtisant la presse, qui peut parfois se montrer vicieuse en retour. Laura Ferrari, la femme d'Enzo, interprétée par Penelope Cruz, dans une scène se déroulant à Modène.

Dans le film, Laura est une force de la nature. Cruz exprime pleinement son chagrin, notamment dans des scènes tournées dans le mausolée de la famille Ferrari (où Enzo est également enterré aujourd'hui). "Ferrari" aborde également la relation complexe et durable entre Laura et Enzo. Le réalisateur a déclaré que lui et Cruz ont rencontré le médecin de Laura, qui leur a montré des lettres d'amour inédites qu'Enzo écrivait à sa femme, alors séparée, jusqu'à deux ans avant sa mort en 1978.

Après sa mort, Enzo a donné son nom à son fils Piero, qu'il a eu avec Lina Lardi, interprétée par Shailene Woodley. Woodley a rencontré Piero, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, pour parler de sa mère. "Ce qui m'a le plus touchée, ce ne sont pas les histoires qu'il a racontées ou le témoignage qu'il a donné d'elle, c'est la façon dont il a pleuré", a-t-elle déclaré.

"Le fait que sa mère ait été si protectrice à son égard et si capable de lui faire garder les pieds sur terre, malgré le chaos de ce qu'aurait pu être son enfance, a été une chose merveilleuse", a-t-elle ajouté.

Enzo Ferrari et le pilote Peter Collins au départ de la Mille Miglia 1957 à Brescia, dans la région de Lombardie, en Italie. Adam Driver incarne Enzo à Brescia dans une reconstitution du même événement dans "Ferrari".

Mann explique que ses recherches ont été si approfondies qu'il a appris de la nièce de Lardi comment sa tante préparait les repas et a demandé à Woodley de les reproduire devant la caméra.

"Nous étions tellement imbriqués dans tout", a-t-il déclaré. "Il y a tellement de vraisemblance qu'il y a une sorte de merveilleuse osmose organique qui s'infiltre en vous .... Vous commencez à croire vraiment que vous êtes là, que nous sommes en 1957 et que je suis dans ce monde.

"C'est ce qui crée cette spontanéité et cette performance que le public ressent vraiment. Ils croient que c'est vrai et que cela se passe, et ils peuvent s'y transporter - ce qui est, pour moi, l'objectif ultime".

Dans le film, Enzo enseigne à son fils : "Lorsqu'une chose fonctionne mieux, elle est naturellement plus belle à l'œil." Il parle de ses voitures, mais il pourrait aussi s'agir de Mann parlant de l'un de ses films. Conçues dans les moindres détails, elles cachent beaucoup de travail sous leur aisance et leur grâce.

Modène était la source d'inspiration d'Enzo, comme elle l'a été pour le réalisateur. "Il y a de la poésie dans l'eau potable", dit Mann. "Je ne peux pas vraiment l'expliquer.

