Hansi Flick lance la saison avec le FC Barcelone. Pour l'ancien sélectionneur national, beaucoup est en jeu. Le fait que leur grand rival, le Real Madrid, ait recruté ce qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, ne devrait pas dissuader l'entraîneur et son équipe de leur parcours.

Hansi Flick voulait faire bonne impression dans son nouveau foyer. Ainsi, l'ancien sélectionneur national a accepté le micro à l'occasion de la présentation de la saison du FC Barcelone, a hésité pendant quelques secondes - puis a enchanté les fans avec quelques mots. "Je suis très heureux d'être ici", a déclaré l'ancien sélectionneur national en catalan plutôt correct. Un peu rugueux, mais suffisant pour déclencher une grande joie.

Mais lorsque Flick débutera la nouvelle saison avec le Barça contre le FC Valence samedi (21h30/DAZN et suivi en direct sur ntv.de), il sait que le temps des amabilités est révolu. Après tout, beaucoup est en jeu pour Flick : Les années difficiles avec l'équipe nationale allemande, aboutissant au fiasco à la Coupe du monde au Qatar, ont laissé des traces, sa réputation d'entraîneur en a souffert. Mais maintenant, en Espagne, tout doit être mieux. Loin des zones grises, vers le succès sportif.

Pour Flick, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions est un "club incroyable". "Je l'ai ressenti dès la première seconde de mon arrivée ici", a-t-il déclaré, et il a déjà clairement formulé ses objectifs avant son premier match : "Gagner des titres." Malgré la forte pression, Flick aborde son opportunité catalane avec un grand optimisme. "Nous avons l'opportunité d'être performants ici", a-t-il souligné lors de sa présentation officielle. Le fait que leur grand rival, le Real Madrid, ait également recruté ce qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, aux côtés des superstars déjà établies Vinícius Jr. et "capitaine" Jude Bellingham, ne devrait pas dissuader l'entraîneur et son équipe de leur parcours.

Après tout, il y a aussi beaucoup de potentiel inexploité dans leur propre effectif. En attaque, Flick peut compter sur des dribbleurs exceptionnels, des jeunes prodiges et des champions d'Europe comme Lamine Yamal. L'ancien joueur de Leipzig, Dani Olmo, est un autre des héros espagnols de l'Euro dans l'équipe. S'y ajoutent les grands espoirs Gavi et Pedri, ainsi que le défenseur central et jeune stratège Ronald Araújo. Cependant, le défenseur central et jeune stratège Gavi est actuellement blessé. En milieu de terrain, İlkay Gündoğan est censé tirer les ficelles, Marc-André ter Stegen continue de garder les buts, officiellement capitaine du Barça cette saison. Et en attaque, il y a toujours un Robert Lewandowski.

Maintenant, Flick doit transformer cette collection d'étoiles en une unité cohérente et performante. Une tâche qu'il n'a pas réussi à accomplir avec la DFB. Combien cette tâche sera difficile a également été montré par le match de pratique récemment raté contre les vice-champions de France, l'AS Monaco. À la fin, le tableau d'affichage indiquait un net 0-3 - et la presse espagnole n'a pas ménagé ses critiques. "Ridicule" et "dévastateur" était la performance, "un premier électrochoc" avant le début de la saison.

Mais Flick regarde l'avenir avec optimisme. Il est convaincu, il l'a assuré, que ses protégés montreront une meilleure performance lors du premier match de la Primera División. "Nous n'avons pas joué à notre rythme normal ni avec nos combinaisons normales, nous avons perdu beaucoup de ballons", a critiqué Flick : "Je sais que l'équipe peut jouer beaucoup mieux." Le match d'ouverture apportera de nouvelles réponses.

