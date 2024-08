- Il y a beaucoup de toux et de rhumes cet été.

Des millions de ménages toussent et éternuent en ce moment même, même en été. Les calculs de l'Institut Robert Koch (RKI) montrent que le nombre d'infections respiratoires aiguës en Allemagne ces dernières semaines est plus élevé qu'il ne l'a jamais été à cette période de l'année depuis le lancement du portail GrippeWeb en 2011. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) signale actuellement une vague estivale de Covid-19 en Europe.

Les citoyens peuvent signaler directement sur GrippeWeb s'ils ont eu une infection respiratoire la semaine précédente. Le pathogène spécifique responsable du rhume ou de la grippe n'a pas besoin d'être enregistré. Selon le RKI, le nombre total d'infections respiratoires aiguës estimé pour la semaine du 29 juillet au 4 août était d'environ 3,3 millions en Allemagne.

Pas de baisse significative comme d'habitude en été

Bien que le nombre d'infections Estimées nouvelles ait légèrement diminué par rapport à la semaine précédente, dans l'ensemble, GrippeWeb n'a montré qu'une diminution relativement faible des infections respiratoires depuis l'hiver. En années précédentes, il y avait généralement beaucoup moins de personnes atteintes de toux, de rhumes, de maux de gorge et de fièvre pendant les mois les plus chauds.

Le RKI dispose de peu de données sur les virus qui causent les symptômes. Les rhinovirus et les coronavirus ont été les plus fréquemment trouvés dans les échantillons. La grippe et les virus RS ne jouent actuellement pas un rôle significatif.

"Vague estivale de Covid-19"

L'OMS, en revanche, dispose de données de toute l'Europe, ce qui l'amène à parler d'une "vague estivale de Covid-19". Au cours des deux derniers mois, de plus en plus de personnes sont allées dans les cliniques ou les pharmacies avec le Corona : le pourcentage de patients atteints d'infections respiratoires qui ont le Corona a augmenté de cinq fois pendant cette période.

"Bien que le nombre absolu de cas soit inférieur à celui de la vague hivernale", écrit l'OMS, les gens sont toujours hospitalisés en raison du Corona. En Allemagne, le nombre de syndromes respiratoires aigus graves est à un niveau faible.

D'autres vagues de Covid-19 attendues

Mais pourquoi tant de gens tombent-ils malades avec le Corona ? Cela pourrait être dû à de grands événements comme les tournois sportifs et les festivals de musique, selon l'OMS. Il y a également moins de concurrence avec d'autres maladies comme la grippe en ce moment. Depuis que le Covid-19 circule toute l'année, d'autres vagues peuvent être attendues à l'avenir.

"Le rappel du vaccin contre le Covid-19 reste un moyen extrêmement efficace de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès chez les patients à risque", nous rappelle l'OMS. Cela inclut les personnes âgées et immunocompromises, celles ayant plusieurs conditions de base, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé.

Selon le RKI, les vacances d'été peuvent avoir un impact à la fois sur les infections et les systèmes de surveillance.

