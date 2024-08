- Il y a beaucoup de soleil dans le nord de la Bavière, suivi d'une exposition au soleil moindre dans le sud.

Mardi, la Bavière du Nord profite d'un ensoleillement généreux. À l'inverse, la région du Sud commence nuageuse et quelque peu brumeuse, selon les prévisions météorologiques allemandes. Toutefois, le soleil devrait également pointer le bout de son nez là-bas en milieu de journée. Les températures maximales oscilleront entre 23 et 29 degrés Celsius, atteignant leur pic près de la rivière Main. Des orages sont possibles dans les Alpes en fin d'après-midi et en soirée. Pour mercredi, on prévoit encore plus de soleil et de chaleur intense, avec des températures variant de 27 à 32 degrés Celsius.

