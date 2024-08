"Il y a beaucoup de morts de conscrits russes"

Comment ont réagi les soldats de votre brigade quand ils ont appris qu'ils participeraient à l'offensive de Koursk?

Avec une grande joie ! Nous avons des gars qui refusent de tourner. Ils veulent aller de l'avant.

Pouvez-vous dire à quelle distance vous êtes de la frontière ?

Loin. Mais pas autant que nous le souhaiterions.

À quel point votre travail est-il intense en ce moment ?

Il y a eu un moment où je n'ai pas dormi plus de deux jours. Mais après Avdiivka et Chasiv Yar, on se croirait en vacances ici. Nous sommes comme un couteau chaud dans du beurre. Et nous continuons tant qu'il n'y a pas de résistance. Nous ne pouvons pas nous arrêter : tant que nous avançons, nous ne donnons pas aux ennemis le temps de se réveiller et de construire une défense. C'est notre but - ne pas donner aux Russes une chance de s'installer.

Vous êtes passés par différents villages. Y a-t-il encore des civils sur place ?

Honnêtement, dans tous les endroits où nous sommes passés, je n'ai vu presque aucun local. Peut-être sont-ils quelque part, mais nous avançons très vite, nous ne faisons pas de porte-à-porte.

Mais avez-vous rencontré des membres de la population locale ? Comment réagissent-ils à tout cela ?

Nous étions très préoccupés à l'avance, notre but était d'éviter les pertes civiles et les conflits. Mais il s'est avéré que tout se passe très bien. Il y a eu presque aucun conflit avec les locaux, du moins dans notre unité.

Quelles instructions avez-vous reçues pour traiter les civils avant l'offensive ?

Nous avons été strictement interdits de piller - il y a des sanctions très sévères pour cela. Il ne doit pas y avoir d'autres crimes militaires ou civils. Nous avons été instruits sur la manière de nous comporter envers les locaux : ne pas entrer dans les maisons sans permission, effectuer des recherches soigneusement et sans endommager la propriété, et perturber la paix de la population civile le moins possible.

Vous venez d'être distrait par un missile en vol. Est-ce l'armée russe qui essaie de chasser les forces ukrainiennes de la région de Koursk ?

Le missile volait vers l'Ukraine, je suis actuellement dans un abri. Ils essaient de nous chasser, mais ils ne font pas un bon travail. Bombes guidées, mortiers, obus d'artillerie, et hier ils nous ont attaqués avec un lance-roquettes multiple.

Ce sont des armes qui peuvent causer des dommages importants sur de grandes zones.

Oui, et les Russes tirent sur leurs propres villes et villages. Nous ne restons pas dans les villages russes - ça n'a pas de sens, vous devenez une cible ouverte. C'est pourquoi nous avons l'ordre de ne pas nous loger dans les maisons sur le territoire ennemi.

Certains habitants de la région de Koursk ont affirmé que les forces ukrainiennes bombardent les routes où les civils essaient de fuir.

Je n'ai vu personne tirer sur les civils ou ces routes. Je pense que c'est impossible pour l'armée ukrainienne de tirer délibérément sur les civils.

Et par accident ?

Accidentellement, beaucoup de choses peuvent arriver. Par exemple, nous pourrions détecter un groupe de signaux de téléphones portables et déduire que des soldats russes se cachent dans les bois, et lancer une attaque - mais un cueilleur de champignons pourrait également être touché. C'est la guerre, ce genre de choses arrive.

Quelles sont les pertes de l'armée ukrainienne ?

Nos pertes sont très faibles. Il y a des blessés et des morts, mais à grande échelle, les pertes sont presque nulles. Sur le champ de bataille, nous n'avons laissé aucun soldat tombé ou blessé.

Qui sont les soldats russes contre lesquels vous avez dû combattre ?

Ce sont des gardes-frontière, des conscrits âgés de 18 à 22 ans. Au début, ils étaient practically la seule défense de la Russie. Il y avait très, très nombreux morts de conscrits. Ils m'ont même fait pitié. Ils étaient mal préparés, pas entraînés - ils étaient practically des enfants. Il est unclear pourquoi leur commandement les a abandonnés.

La Russie n'attendait-elle pas une avancée depuis la région de Sumy ?

D'après les prisonniers, nous avons appris qu'ils avaient été prévenus deux jours avant le début de l'attaque et qu'on leur avait dit que l'Ukraine attaquerait. On leur a dit que nous étions faibles et que nous prendrions la fuite au premier coup de feu. Mais quand l'offensive a commencé, leur commandement les a abandonnés et s'est enfui. Ils ont laissé derrière eux des documents stratégiques, y compris des cartes avec leurs positions d'artillerie, les camps de campagne et les dépôts de munitions. Grâce à ces documents, nous avons pu localiser et détruire toute leur artillerie le long de notre route d'attaque le premier jour.

Comment traite-t-on les prisonniers de guerre ?

Ils sont pitoyables. Malheureusement, ces jeunes hommes sont endoctrinés par la propagande pour croire que nous sommes cruels et que nous allons tous tuer et torturer, ce qui est absolutely pas le cas. Nous leur fournissons des soins médicaux, leur donnons de la nourriture et les remettons à des endroits où ils pourront être inclus dans les listes d'échange ultérieurement. Je pense que mes camarades ukrainiens ressentent la même chose - nous avons tous pitié de ces jeunes gens. Pourquoi y a-t-il tant de prisonniers ? Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas résisté - ils sont sortis les mains en l'air, sans armes, sans gilets pare-balles et casques. Et il y en a vraiment beaucoup. Bien sûr, il y en a aussi qui résistent. Et si un jeune homme se tient contre vous avec une mitrailleuse, vous n'avez pas d'autre choix...

Et les fortifications du côté russe ?

Elles existent, et ce sont des installations défensives très sérieuses. On doit admettre que leur préparation technique est à un niveau élevé. Bien sûr, il y avait aussi des champs de mines, mais les Russes ont commis une erreur que je ne vais pas mentionner.

Est-il visible que les Russes envoient des soldats plus expérimentés dans la région de Koursk pour arrêter l'offensive ?

Je ne suis pas en première ligne, donc je ne peux pas juger très bien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils n'utilisent que des talkies-walkies à la frontière, donc leur communication est fiable et protégée contre la guerre électronique, mais dès qu'une ligne est coupée, la connexion est perdue. Résultat, ils ne reçoivent pas d'informations et font beaucoup d'erreurs. Par exemple, ils supposent qu'un point est toujours sous leur contrôle, envoient des renforts là-bas, et ceux-ci arrivent en croyant que tout va bien. On les laisse s'approcher et on s'en occupe.

De plus, ils abattent leurs propres tours de communication pour couper notre communication, mais cela coupe aussi leur propre connexion. Nous, en revanche, avons "Starlink", des dispositifs radio, et tout est bien organisé. Eux, par contre, ont clairement des problèmes.

Peux-tu dire si les forces ukrainiennes prévoient de rester dans la région de Kursk?

Bien sûr, voici la traduction :

"Eh bien, mon plan est d'aller jusqu'à Moscou. Mais l'état-major ukrainien n'approuvera peut-être pas ça.

Penses-tu que les Russes vont renforcer leurs positions près de vos emplacements actuels et concentrer des unités plus expérimentées pour arrêter l'avancée?

Oui, et ils se retireront des territoires occupés d'Ukraine, affaibliront leurs troupes là-bas, et les nôtres avanceront. Nous déplacerons la guerre sur le territoire russe, et ce sera une victoire. Nous atteindrons notre objectif : les territoires ukrainiens seront libérés."

Malgré l'attaque en cours en Ukraine, certains soldats de votre brigade restent impatients de participer, considérant cela comme une opportunité d'avancer plutôt qu'un tour de rotation.

Malheureusement, l'attaque en Ukraine a perturbé la vie civile dans les zones touchées, contraignant de nombreuses personnes à évacuer leur foyer à mesure que le conflit s'intensifie.

Lire aussi: