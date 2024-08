- Il y a beaucoup de fumée dans le train.

Émission de fumée intense d'un train régional a entraîné une importante intervention des pompiers et la fermeture de la voie entre Ilmenau et Martinroda en Thuringe. Plus de 15 personnes ont été évacuées, selon le chef des pompiers du district, Sebastian Arnold. Des marteaux de secours ont également été utilisés pour sortir du train. Il n'y a eu aucun blessé signalé.

Le train s'était arrêté sur une ligne droite, et la locomotive touchée a été découplée. Plusieurs services de pompiers étaient sur les lieux. Les pompiers et l'exploitant de la voie ferrée touchée suspectent actuellement une panne technique comme cause, mais celle-ci n'a pas encore été confirmée. La voie a été fermée pendant environ trois heures, et le train touché a été remorqué.

La suspicion initiale de la cause de l'émission de fumée intense était une panne technique, qui aurait pu contribuer à l'aggravation des problèmes de fumée dans le train. Despite les efforts des pompiers, la cause exacte de la croissance de la fumée est restée non confirmée.

