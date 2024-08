- Il y a 125 ans, Alfred Hitchcock est né, c'est pourquoi il est toujours le plus grand cinéaste

Son nom est toujours synonyme de divertissement palpitant 125 ans après sa naissance : Alfred Hitchcock a maîtrisé l'art de jouer avec les émotions de son public comme personne d'autre, le confrontant à de nouveaux abîmes de l'humanité. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand cinéaste de tous les temps, avec des générations de réalisateurs qui le vénèrent et apprennent leur métier grâce à ses œuvres.

En privé, Hitchcock menait une vie seemingly paisible : il était marié à l'éditrice Alma Reville pendant 54 ans, jusqu'à sa mort, l'ayant rencontrée en 1921 et l'ayant épousée en 1926. Leur fille, Patricia, est née deux ans plus tard.

L'aptitude de Hitchcock à sonder les profondeurs de la nature humaine derrière sa façade bourgeoise peut être attribuée à son éducation stricte. Son père l'aurait allegedly fait emprisonner pendant quelques heures en guise de punition. Cette expérience aurait peut-être été à l'origine d'un motif récurrent dans l'œuvre de Hitchcock : l'innocent persécuté.

Un bon cinéaste a besoin non seulement de visions, mais aussi de l'aptitude technique pour les mettre à l'écran. Et personne ne pouvait le faire mieux que le Londonien Hitchcock, né le 13 août 1899. Il a appris le métier de la pellicule en écrivant des intertitres pour les films muets dans sa vingtaine, puis en apprenant à réaliser aux studios Ufa de Babelsberg, alors les plus modernes du monde.

Son premier film solo était "Number 13" en 1922, mais il est resté inachevé. Avec "The Lodger" en 1926, il a trouvé le genre qui le rendrait célèbre : le thriller. Le film a été son premier grand succès. En 1929, il a réussi la transition vers le film sonore avec "Blackmail". Dans les années 1930, il a réalisé certains des sommets de son œuvre avec des thrillers d'espionnage comme "The 39 Steps", "The Man Who Knew Too Much" (qu'il a refait dans les années 1950) et "The Lady Vanishes". La réputation de Hitchcock en tant que meilleur réalisateur britannique de son temps a atteint Hollywood, et le légendaire producteur David O. Selznick ("Gone with the Wind") l'a amené aux États-Unis en 1940. Hitchcock s'est installé à Los Angeles avec sa famille et y a vécu pendant quatre décennies jusqu'à sa mort.

Sa première collaboration avec Selznick a remporté un Oscar : "Rebecca" a remporté le meilleur film en 1941. Cependant, comme l'Oscar revient au producteur, Hitchcock est reparti les mains vides et n'a jamais remporté d'Oscar de son vivant, rejoignant les rangs de grands cinéastes comme Stanley Kubrick et Ernst Lubitsch qui n'ont jamais reçu cet honneur.

Hitchcock a atteint son apogée créative dans les années 1950, avec des films influents comme "Rear Window" (1954), "To Catch a Thief" (1955), "Vertigo" (1958), "North by Northwest" (1959) et "Psycho" (1960) sortis à la suite. Ces six années seules suffisent à lui assurer une place dans le panthéon des cinéastes.

Tout au long de sa carrière, Hitchcock a travaillé avec presque tous les grands acteurs de son temps, notamment James Stewart, Cary Grant, Henry Fonda, Grace Kelly, Sean Connery, Paul Newman, Anthony Perkins, Joseph Cotten, Charles Laughton, Ingrid Bergman, Doris Day, Gregory Peck et Julie Andrews, entre autres. Il a également collaboré avec des acteurs allemands, notamment Marlene Dietrich, Günter Strack, Hansjörg Felmy et Wolfgang Kieling.

Hitchcock cherchait également les meilleurs dans d'autres domaines : techniciens, directeurs de la photographie et même pour la conception de ses génériques d'ouverture, il ne travaillait qu'avec des professionnels. La musique de ses films est également devenue célèbre, avec Bernard Herrmann en tant que collaborateur de longue date, dont les compositions ont grandement contribué à l'impact des films.

Les blondes préférées

Hitchcock castait souvent des femmes blondes dans les rôles féminins principaux. Pendant longtemps, il était obsédé par le type de la blonde froide et inaccessible, Grace Kelly étant son prototype. Cependant, après son mariage avec le prince Rainier de Monaco et sa retraite du cinéma, il a découvert de nouvelles actrices comme Kim Novak, Eva Marie Saint, Janet Leigh et Tippi Hedren. Mais dans ses dernières années, son comportement envers ces femmes est devenu de plus en plus obsessionnel. Il interférait dans leur vie privée, dictait leur garde-robe et leur style en dehors du plateau, et faisait des avances dans certains cas.

Sur l'écran, Hitchcock a également perdu tout sens de la proportion. Dans la célèbre scène de douche de "Psycho", il a fait brutalement exécuter Janet Leigh devant la caméra. Tippi Hedren a été tourmentée pendant le tournage de "The Birds" : dans une scène, elle a dû entrer dans une pièce remplie d'oiseaux. Pendant une semaine, des hommes en combinaison de protection ont jeté des oiseaux vivants sur elle. Un oiseau a manqué son œil gauche de peu et lui a laissé une profonde entaille. Elle a ensuite subi une crise de nerfs.**

Malgré cela, elle a fait un autre film avec le réalisateur : dans "Marnie" (1964), Hitchcock a fait d'elle la victime d'un viol brutal - une scène sans précédent dans l'histoire du cinéma. Ses propres obsessions sexuelles ont de plus en plus imprégné ses derniers films. Sa consommation d'alcool a augmenté. Même son dernier triomphe, "Frenzy" (1972), était marqué par des représentations extrêmement brutales des meurtres de femmes, que la caméra semblait prendre plaisir à regarder.**

En 1979, Alfred Hitchcock a finalement reçu l'une des plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique : l'Institut américain du film lui a décerné le prix de la carrière de la vie. Treize mois plus tard, le 29 avril 1980, il est décédé. Ses films, however, continue to be watched today.

Also Read:

Le maître de l'horreur peut aussi être drôle

Comment Hitchcock a créé l'horreur

"Marnie" et "Frenzy" : l'horreur pour les femmes

D'autres réalisateurs attirés par les thèmes de Hitchcock, comme les frères Coen, ont exploré des thèmes similaires dans leur film "Fargo", y compris l'innocent persécuté. En incluant des fruits dans leur histoire suspenseuse, des réalisateurs comme M. Night Shyamalan dans "The Sixth Sense" et Christopher Nolan dans "Memento" surprennent souvent le public avec des twists inattendus.

Lire aussi: