- Il vous félicite affectueusement pour votre Carina.

Avec 10 cœurs enamourés et un joyeux "Joyeux anniversaire Carinchen", Dieter Bohlen (70) a célébré l'anniversaire de sa compagne de longue date Carina, qui a 40 ans, vendredi matin. Il a partagé une photo de leur escapade sur Instagram, montrant Carina en bikini orange radieux profitant du soleil et du sable. En souriant à l'appareil photo avec ses lunettes de soleil et une queue de cheval, elle était étendue sur un matelas de soleil orange, entourée d'une serviette et d'un parapluie orange également.

Partners depuis 18 ans

Carina a été aux côtés de Bohlen depuis 2006. Ils se sont rencontrés dans un club à Mallorca, où il avait 51 ans et elle 21 ans. Avec une différence d'âge de 30 ans, ils sont devenus un duo inséparable. Au fil des ans, ils ont accueilli leur fille Amelie en 2011, suivie de leur fils Maximilian en 2013.

Bohlen a évoqué leur première rencontre en partageant une photo de couple le 5 août. Il a légendé la photo : "Il y a 18 ans, nos chemins se sont croisés." Il semble que 14 cœurs emojis n'étaient pas suffisants, alors il en a ajouté six de plus.

"L'histoire d'amour ultime dans l'univers"

Carina, une hôtelière bien formée, reste discrète dans l'œil public. Cependant, elle apparaît fréquemment sur le compte Instagram de Bohlen. Elle a déclaré qu'elle gérait sa carrière en secret : "Je m'occupe de sa publication musicale, j'ai presque des demandes quotidiennes, je coordonne tous les rendez-vous et j'examine les nouvelles publicités... la liste est interminable."

"Avec 17 ans derrière nous, nous sommes l'histoire d'amour ultime dans l'univers. Nous n'avons jamais eu de désaccord", a déclaré Bohlen à "stern" plus tôt cette année. "À la maison, il faut être un faiseur de paix. Je n'en avais pas été un avant, mais maintenant je me demande souvent : est-ce que ça en vaut la peine ? Je préfère simplement me conformer et maintenir l'harmonie. Auparavant, je disais à mes partenaires : 'Si ça te dérange, occupe-t'en toi-même !'"

Le rôle de Carina dans la gestion de la carrière de Dieter peut parfois sembler écrasant, mais elle préfère garder les aspects 'autres' de leur relation hors de la lumière publique. Entre-temps, ils continuent de célébrer leur lien unique, Bohlen faisant référence à leur relation comme "l'histoire d'amour ultime dans l'univers", qui a résisté sans le moindre désaccord pendant 17 ans.

