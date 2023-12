Il vous envoûtera : La suite de Disney+ "Hocus Pocus 2" est magique

Trois choses à regarder

Hocus Pocus 2

En parlant d'Halloween : Près de 30 ans après que Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker nous ont bénis - ou plutôt maudits ? - avec ce qui est largement considéré comme le film officiel de la sinistre saison, le trio est de retour dans la peau de nos sorcières préférées dans une suite du classique de Disney "Hocus Pocus".

Le nouveau film ressuscite à la fois les sœurs Sanderson et une partie du principe du film original: un trio de lycéens doit essayer de les empêcher de se venger (à nouveau) de la ville de Salem après avoir déclenché par erreur de la magie noire et les avoir ramenées à la vie. Mais ne seriez-vous pas tenté d'allumer la bougie de la flamme noire pour entendre Midler chanter un air de spectacle?

"Hocus Pocus 2" est disponible en streaming sur Disney+.

Blonde

Ana de Armas n'hésite pas à ressembler à Marilyn Monroe.

L'ancienne James Bond girl a reçu des critiques élogieuses pour son rôle principal dans le nouveau film "Blonde" et la façon dont elle incarne la bombe hollywoodienne, dont la vie - et la mort à l'âge de 36 ans en 1962 - a été controversée dans tous les sens du terme.

"Blonde" retrace la vie de l'actrice tragique, avec une narration non conventionnelle (et également controversée) qui cherche à éplucher les couches et à aller au-delà de sa célébrité pour mieux découvrir la véritable Norma Jeane Mortenson.

Ce film est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Yvonne Orji : A Whole Me

Si vous avez vu "Momma I Made It !", la première émission spéciale d'Yvonne Orji sur HBO, vous êtes probablement en train de rire du titre de sa deuxième émission.

Dans "A Whole Me", la star de "Insecure" est de retour avec un deuxième spectacle comique qui mêle stand-up et sketches scénarisés, parlant de tout - y compris de la pandémie de Covid-19, des rencontres et des relations - ainsi que de quelques histoires hilarantes sur ses parents, qui ont également joué un rôle central dans sa première émission spéciale.

La nouvelle émission spéciale de Mme Orji débute ce soir à 22 heures sur HBO et sera ensuite diffusée en continu sur HBO Max (ces deux chaînes appartiennent à la société mère de CNN, Warner Bros. Discovery).

Deux choses à écouter

Björk, qui est sans aucun doute l'une des plus grandes exportatrices de musique islandaise, est de retour avec de nouveaux morceaux.

"Fossora" est son dixième album, dont elle a expliqué le thème à Pitchfork comme étant l'incarnation de sa "période fongique".

"C'est quelque chose qui vit sous terre, mais pas des racines d'arbres", a-t-elle expliqué à propos des métaphores de champignons qui ont guidé le nouvel album. "Un album de racines d'arbres serait plutôt sévère et stoïque, mais les champignons sont psychédéliques et apparaissent partout.

L'album "Fossora" est disponible dès maintenant.

Je suis obsédé par Rita Wilson depuis qu'elle a rappé "Hip Hop Hooray" de Naughty by Nature au début de la pandémie.

Et n'oublions pas, comme une telle performance le suggérerait, qu'elle est aussi une chanteuse accomplie. Son dernier album, "Rita Wilson Now & Forever : Duets", comprend des collaborations avec de grands artistes, dont Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello et Leslie Odom Jr.

"Ces chansons sont comme mon Great American Songbook, en raison de leur écriture et de l'impact qu'elles ont eu sur moi", a déclaré Wilson dans un communiqué. "Je me suis penché sur ces chansons et sur la façon dont elles pouvaient être des conversations entre deux personnes. J'aimais que les paroles puissent venir de deux points de vue, même si elles étaient principalement écrites pour être chantées par une seule personne."

L'album est également disponible aujourd'hui.

Un sujet de conversation

Kelly Ripa fait parler d'elle.

Dans son nouveau livre, "Live Wire : Long-Winded Short Stories", elle évoque les difficultés qu'elle a parfois rencontrées avec Regis Philbin, son ancien coanimateur de l'émission "Live with Regis and Kelly".

Ceux qui ont aimé l'émission de jour, qui a été diffusée de 2001 à 2011 sur ABC, seront peut-être surpris par les débuts difficiles du duo.

Selon Mme Ripa, qui a confié les détails de ses difficultés à People, lorsqu'elle s'est présentée au début de sa collaboration avec son équipe de coiffeurs et de maquilleurs, Philbin a lancé une boutade à leur producteur, Michael Gelman : "Uh-oh, Gelman, il y a un entourage".

"Je me suis sentie horriblement mal", se souvient Ripa. "Il essayait probablement d'être drôle, mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un amoncellement. Je comprends qu'il ne voulait probablement pas de coanimateur, mais la chaîne voulait que je sois la coanimatrice et je ne pensais pas que je devais laisser passer cette opportunité. Je ne pense pas que ce soit juste pour lui. Mais ce n'était pas juste non plus pour moi".

Pour moi, cette histoire a aidé à mettre en contexte la tension de Ripa avec son coanimateur "Live with Kelly and Michael" Michael Strahan, qui a quitté l'émission en 2016 après que Ripa se soit plainte qu'elle avait été la dernière à être informée de sa décision.

Tout ce qui est durement gagné est susceptible d'être jalousement gardé, après tout.

Quelque chose à siroter

Un thème commun que je respecte chez les célébrités est l'utilisation de leur plateforme pour le bien commun.

C'est pourquoi j'ai été ravie d'apprendre (via ma collègue de CNN Marianne Garvey) que la rappeuse Megan Thee Stallion a lancé "Bad B*tches Have Bad Days Too", un site web qui propose notamment des ressources en matière de santé mentale.

Megan Thee Stallion a suscité la fascination de nombreuses personnes par sa détermination à obtenir un diplôme universitaire tout en étant une artiste multiplatine, et son dernier projet confirme l'importance qu'elle accorde à l'éducation.

En sensibilisant ses fans à l'entraide et aux soins personnels, la rappeuse devient une star encore plus grande à mes yeux.

