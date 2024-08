- Il va y avoir un duel télévisé entre Trump et Harris.

Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris, s'affronteront pour la première fois lors d'un débat télévisé en septembre. Le réseau ABC a annoncé que le républicain et le démocrate ont tous deux accepté de débattre le 10 septembre (heure locale/11 septembre CEST). Cette date avait été précédemment convenue entre Trump et le président démocrate Joe Biden avant que Biden ne se retire de la course et que Harris ne prenne sa place.

Cependant, Trump avait proposé une date alternative avec un autre réseau entre-temps. Maintenant, le républicain a annoncé lors d'une conférence de presse à son domaine de Mar-a-Lago en Floride qu'il est prêt à participer à un total de trois débats contre Harris. Son équipe a prévu des dates avec deux autres réseaux pour le 4 septembre (5 septembre CEST) et le 25 septembre (26 septembre CEST).

Sur la route de la campagne dans l'État du Michigan, Harris a déclaré aux journalistes qui l'accompagnaient qu'elle était ravie que Trump ait finalement accepté un débat le 10 septembre. Elle est ouverte à l'idée de discuter d'un autre débat, mais n'a pas élaboré davantage.

Pas seulement un débat entre Harris et Trump

Trump a également mentionné qu'un débat entre les deux candidats à la vice-présidence, J.D. Vance et Tim Walz, est prévu, mais il n'a pas mentionné de date possible.

Ces derniers jours, Trump et Harris se sont engagés dans une querelle publique au sujet de la date d'un débat télévisé, s'accusant mutuellement d'esquiver le débat par peur de l'autre.

Lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago, Trump a de nouveau attaqué Harris, la qualifiant d'incompétente et de stupide, et déclarant notamment : "Elle n'est pas assez intelligente pour donner une conférence de presse."

Trump assure une transition pacifique du pouvoir

En même temps, il a assuré une transition pacifique du pouvoir lors de la conférence de presse. "Il y aura une transition pacifique du pouvoir", a-t-il déclaré. "Il y en a eu une la dernière fois, et il y en aura une autre. J'espère seulement que nous aurons des élections honnêtes. C'est tout."

Cela fait référence à un avertissement du président américain Biden. Il a déclaré qu'il n'était "pas du tout confiant" qu'il y aura une transition pacifique du pouvoir si Trump perd l'élection, en réponse à une question lors d'un entretien avec le réseau américain CBS News.

En mars, l'ancien président a déclaré lors d'un meeting de campagne : "S'il n'est pas élu, il y aura un bain de sang." Dans l'entretien, le président américain a déclaré au sujet des propos de Trump : "Il dit ce qu'il pense. Nous ne le prenons pas au sérieux. Il le pense vraiment."

