- Il va faire chaud et ensoleillé ce week-end.

Après la pluie et les orages isolés, les habitants de Rhénanie-Palatinat et de Sarre peuvent se réjouir d'un ensoleillement en fin de semaine. Dimanche, les températures pourraient atteindre jusqu'à 33 degrés Celsius. Selon le Service météorologique allemand (DWD), le ciel devrait se dégager dès midi aujourd'hui, avec des températures comprises entre 22 et 26 degrés Celsius.

Vendredi, il y aura des épisodes pluvieux, surtout au nord, et des rafales fortes sont possibles. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 29 degrés Celsius.

Le week-end devrait être globalement sec, avec des périodes ensoleillées et des cumulus occasionnels. Les températures atteindront 30 degrés Celsius samedi et augmenteront jusqu'à 28 à 33 degrés Celsius dimanche. Lors de la nuit de dimanche à lundi, les températures ne pourraient pas descendre en dessous de 20 degrés Celsius dans certaines régions, entraînant une sorte de nuit tropicale.

Malgré le ciel dégagé prévu pour aujourd'hui et demain, des orages peuvent faire leur retour vendredi, perturbant le week-end généralement sec. De tels orages ne sont pas rares même pendant les périodes de chaleur en Rhénanie-Palatinat et en Sarre.

