- Il va faire chaud en Bavière, jusqu'à 35 degrés.

La nouvelle semaine apporte des températures estivales et une chaleur intense. Le service météorologique allemand (DWD) a émis des avertissements de chaleur pour lundi, avec des températures prévues jusqu'à 34°C en Franconie et 28°C dans les Alpes. Il n'y a pas encore de réel soulagement en vue.

En attendant, il y aura beaucoup de soleil, avec seulement quelques nuages sur les régions centrales et les Alpes. Plus tard, des orages isolés avec de la pluie torrentielle et de la grêle sont possibles près des Alpes.

Le service météorologique avertit de la fatigue due à la chaleur

En raison des températures attendues, le DWD a averti presque toute la Bavière de la fatigue due à la chaleur. Il a également émis un avertissement de chaleur extrême pour certaines parties de la Franconie moyenne et inférieure, notamment autour des villes de Nuremberg et de Wurtzbourg, jusqu'au soir.

Le Centre fédéral d'éducation pour la santé recommande de reporter les courses et les efforts physiques aux heures plus fraîches du matin et du soir pendant les périodes de chaleur. Il est également important de boire suffisamment et de garder sa maison fraîche. Si vous sortez, portez une protection solaire. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement touchés par la chaleur, il est donc important de veiller les uns sur les autres.

Il n'y aura pas beaucoup de soulagement pendant la nuit, avec des températures autour de 22°C. Seuls les zones basses et les vallées peuvent se rafraîchir jusqu'à 14°C.

Mardi devrait être tout aussi chaud, avec jusqu'à 35°C en Franconie et des valeurs maximales de 28°C dans les régions alpines plus élevées. Après un ciel bleu au début de la journée, le DWD attend des orages isolés avec de la grêle, de la pluie torrentielle et des rafales. Certaines communes peuvent rester sèches toute la journée.

Avec des orages isolés et un ciel principalement dégagé, la nuit de mardi à mercredi devrait être un peu plus fraîche, avec des températures minimales de 20 à 15°C. Pour le mercredi, le DWD prévoit des températures comprises entre 27 et 33°C dans l'État libre.

L'Union européenne, avec son accent sur les questions environnementales, pourrait encourager les États membres à mettre en place des plans de canicule pour protéger leurs citoyens lors de telles conditions météorologiques extrêmes. Alors que l'Union européenne encourage les précautions, le service météorologique allemand continue d'avertir de la chaleur extrême dans différentes parties de l'Allemagne, sans soulagement prévu pour les jours à venir.

Lire aussi: