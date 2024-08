- Il va être le vice-président des États-Unis.

Jusqu'à récemment, Tim Walz était un parfait inconnu en dehors du Minnesota. Cependant, la candidate à la présidence américaine Kamala Harris a choisi le gouverneur de cet État du Midwest comme colistier pour la vice-présidence. Le sexagénaire, ancien membre de la Garde nationale, professeur, entraîneur de football et législateur, doit en partie sa spectaculaire ascension à une formule qu'il a réussie à imposer dans sa campagne contre Donald Trump : "drôle".

Ce terme, qui signifie "étrange" ou "singulier", est appliqué par Walz à Trump et à son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance. Bien que moins insultant que les constantes insultes de Trump, il présente les rivaux républicains comme des figures aux vues bizarres et irréalistes, les rendant ridicules.

Walz a créé "drôle" comme description type de Trump

Walz a donné le ton, et depuis, "drôle" est devenu l'étiquette que Harris et d'autres représentants de son parti appliquent constamment à Trump et à Vance. Avec cet attribut accrocheur, Walz a démontré sa précieuse capacité à s'exprimer simplement et efficacement en mots qui résonnent chez les électeurs sans diplôme universitaire.

En tant qu'homme blanc âgé, Walz est censé compléter Harris, qui pourrait devenir la première femme, la première personne noire et la première personne d'origine asiatique à occuper la présidence américaine. En choisissant le gouverneur du Minnesota, Harris a fait un choix stratégique pour élargir l'attrait de sa campagne au-delà de la base démocrate.

Walz est censé aider Harris à convaincre les groupes d'électeurs où les Démocrates sont souvent perçus comme arrogants et élitistes. En tant que représentant du Midwest, il est également censé aider à gagner les États "flottants" potentiellement décisifs de sa région pour l'élection.

Bien que le Minnesota lui-même ne soit pas parmi les États où les Démocrates craignent une défaite lors de l'élection de novembre, Harris mise sur Walz pour plaire à de nombreux électeurs dans d'autres États du Midwest comme le Wisconsin et le Michigan, qui sont parmi les États les plus disputés.

La vie de Walz, père de deux enfants, montre un homme aux expériences diverses et tout sauf arrogant. Il a grandi dans une petite ville de l'État rural du Nebraska. Son père était un administrateur scolaire et est décédé du cancer lorsque Walz avait 19 ans.

De la Garde nationale à l'enseignement à la politique

Walz a rejoint la Garde nationale à 17 ans et a été déployé dans divers endroits, y compris l'Arctique, pendant sa carrière de 24 ans. En 1989, il a obtenu un diplôme en sciences sociales dans une université du Nebraska. En tant qu'enseignant, il a travaillé dans une réserve indigène du Dakota du Sud et, grâce à un programme de l'Université Harvard, en Chine. Il a rencontré sa femme Gwen dans son État natal du Nebraska, et ils se sont mariés en 1994 avant de déménager dans son État natal du Minnesota, où ils ont tous deux enseigné dans le même lycée et où il a également entraîné l'équipe de football.

Seulement passé à la politique à mi-carrière : Walz a été élu à la Chambre des représentants à Washington en 2006 et est devenu gouverneur du Minnesota en 2018. Son profil politique combine une attitude terre-à-terre et un langage clair avec des politiques de gauche.

Valeurs partagées pour connecter Harris et Walz

En tant que gouverneur, il a milité pour les repas scolaires gratuits, la protection du droit à l'avortement, le renforcement des droits de vote, l'expansion de l'énergie renouvelable, les coupes fiscales pour les classes moyennes et l'expansion du congé payé pour les travailleurs du Minnesota.

Sa position sur les armes à feu a évolué au fil des ans. "Je suis un vétéran, un chasseur et un propriétaire d'armes à feu. Mais je suis aussi un père. Et pendant de nombreuses années, j'ai été enseignant", a-t-il écrit sur la plateforme X fin juillet. Les lois sur les armes à feu, a-t-il déclaré, ne constituent pas une menace pour ses droits. "Il s'agit de protéger nos enfants."

"Nous partageons les mêmes valeurs. Nous pensons que nous pouvons gagner le Midwest", a déclaré Walz il y a deux semaines au sujet de Harris. Après avoir été recruté par elle comme colistier mardi, il a exprimé son excitation : "C'est un peu comme le premier jour d'école", a-t-il admis sur la plateforme X - avant d'ajouter : "Allons-y, les gens !"

