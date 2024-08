- Il souhaite un joyeux anniversaire à Jack, son fils.

Chris Pratt, âgé de 45 ans, a célébré l'anniversaire de son fils Jack, âgé de 12 ans, avec un message Instagram plein d'émotion le 17 août. Il a partagé une série de photos du petit anniversaire en train de s'amuser à la ferme, accompagnées d'une légende touchante. "Hourra à mon incroyable petit Jack ! Je suis reconnaissant envers l'univers de m'avoir béni avec toi, mon petit pote", a-t-il écrit.

L'acteur a chanté les louanges de Jack, vantant son intelligence, son humour, sa gentillesse, sa penséefulness, sa fiabilité et sa force. Il avait du mal à croire que son garçon avait 12 ans. "Je t'adore jusqu'à la lune et retour, Kiddo", a-t-il déclaré.

Sur les photos non posées avec des moutons, des agneaux et des chevaux, le visage joyeux de Jack est partiellement caché. En général, Pratt garde les photos de son premier-né hors de portée pour respecter sa vie privée. Mais il a parlé ouvertement de la difficile première période de Jack, né neuf semaines avant terme en 2012 et ayant subi de nombreuses interventions chirurgicales.

Un autre ajout à la famille Pratt

Jack est le fils de Pratt avec Anna Faris, 47 ans. L'acteur de "Avengers" était marié à sa co-vedette de 2009 à 2018. Par la suite, il a épousé Katherine Schwarzenegger, 34 ans, en 2019. Ils ont depuis accueilli deux filles - Lyla en 2020 et Eloise en 2022.

En juillet, Pratt et Schwarzenegger ont annoncé sur Instagram que le bébé numéro trois était en route. Sur la photo, Schwarzenegger enceinte, fille de l action héros Arnold Schwarzenegger, 77 ans, affiche unBaby bump noticeable.

