Il semble qu'une avancée substantielle de Kursk ne soit pas un signe de contrainte pour le moment.

Le chancelier Scholz prévoit que l'avancée ukrainienne en Russie sera "temporairement et spatialement limitée". Cependant, la correspondante de ntv, Nadja Kriewald, n'observe pas cela.

13:06 Attaque ukrainienne entraîne la destruction d'avions russes à SawaslejkaSelon des informations de Suspilne, un diffuseur public, plusieurs avions russes ont été détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Le 16 août, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 ont été démolis, tandis que cinq avions (probablement MiG-31K/I) ont été endommagés lors d'une attaque le 13 août. Le dépôt de carburant et de lubrifiant a été touché, et un autre MiG-31K/I a été endommagé lors de l'attaque du 13 août.**

13:06 Le FSB russe enquête sur des journalistes de CNN pour avoir franchi la frontièreLe FSB, l'agence de renseignement intérieur russe, a ouvert une enquête pénale contre plusieurs journalistes internationaux et ukrainiens dans la région de Kursk, où les troupes ukrainiennes contrôlent plusieurs localités. Cette action est une réponse à leur reportage. Le FSB a ouvert des poursuites pénales contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens pour avoir prétendument franchi illégalement la frontière de l'État. Des enregistrements vidéo ont été réalisés dans la ville ukrainienne de Sudcha, selon l'agence. Le FSB prévoit d'émettre prochainement des mandats d'arrêt internationaux. Les trois journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich est rentré chez lui après avoir été libéré d'une peine de 16 ans de camp de travail dans le cadre d'un échange de prisonniers, accusé d'espionnage.**

12:34 Zelensky dans la région frontalière : "Fonds d'échange" approvisionnéLe président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont pénétré en Russie il y a plus de deux semaines. Il a annoncé qu'un nouveau lieu avait été capturé dans la région de Kursk et que le "fonds d'échange" avait été approvisionné. Cette expression fait référence à la capture de soldats russes pour un éventuel échange futur avec des Ukrainiens emprisonnés en captivité russe dans le cadre de l'offensive de Kursk. Zelensky a souligné que, depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et les pertes civiles avaient diminué. Il a publié une vidéo avec le général commandant des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui a discuté du renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie poursuit son avancée.**

12:06 Des drones suspects repérés au-dessus de l'infrastructure critique de BrunsbüttelDes drones supposés être russes ont été détectés en train de survoler le plus grand parc industriel de Brunsbüttel, dans le Schleswig-Holstein. Le journal "Bild" a rapporté cela, révélant que des drones ont été régulièrement repérés en train de survoler rapidement la centrale nucléaire décommissionnée et le terminal GNL de Brunsbüttel, en violation de la zone d'interdiction de vol. Le parquet de Flensburg enquête sur une éventuelle espionnage en vue de sabotage. Des sources internes révèlent : "La zone d'interdiction de vol a été violée à plusieurs reprises en survolant la centrale nucléaire." Un objet non identifié, probablement un drone militaire, a été détecté. Selon "Bild", les drones sont thought to have been launched from civilian ships in the North Sea and are attributed to Russian agents.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques aériennes imminentesL'ambassade américaine à Kyiv met en garde contre un risque accru d'attaques aériennes à l'approche du jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août, qui marque les 33 ans d'indépendance de l'Ukraine par rapport à l'Union soviétique. Le risque d'attaque de la Russie contre l'Ukraine avec des drones et des missiles est reportedly accru ces prochains jours et pendant le week-end.**

11:13 Une base aérienne militaire prend feu à VolgogradUn incendie se déclare sur une base militaire à Marinovka, située dans la région russe du sud de Volgograd. Des explosions sont rapportées par les habitants. Les autorités locales attribuent les incendies à des frappes de drones ukrainiens, déclarant qu'il n'y a pas de victimes.**

10:41 La Russie se concentre maintenant sur des abris préfabriqués en béton dans la région de KurskLes autorités russes installent reportedly des abris en béton préfabriqués pour la population dans la région frontalière de Kursk. Le gouverneur régional Alexei Smirnov a décrit les installations sur Telegram, partageant une photo d'un camion transportant l'un des blocs. Les abris sont construits aux endroits à forte fréquentation, notamment à 60 arrêts de bus. Des abris sont également construits dans deux autres endroits, notamment à Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie affirme qu'Ukraine prévoit d'attaquer l'installation, une affirmation que l'Ukraine dément.**

09:42 Plusieurs régions russes sous attaques de drones par l'UkraineL'armée russe fait face à plusieurs attaques aériennes de l'Ukraine à l'ouest du pays. Selon des déclarations sur Telegram du gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, plusieurs drones ont été abattus lors d'une attaque près de Marinovka (voir l'entrée à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov rapport

09:09 Demande d'approbation américaine pour des armes de longue portée contre des cibles russes par l'UkraineLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre à Kyiv une délégation bipartite de représentants de la Chambre des représentants des États-Unis. Selon un communiqué du ministère de Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation sur le front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai insisté sur le besoin d'une autorisation immédiate de nos alliés pour utiliser pleinement les armes de longue portée contre des cibles russes", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Campagne de robots de déminage en Ukraine par un acteur de Star Wars et un expertL'acteur américain Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", collecte des fonds pour des robots de déminage en Ukraine. En collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, il vise à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots peuvent éliminer les mines même dans des endroits difficiles d'accès, en sécurisant les opérateurs. "L'une des pires atrocités commises par la Russie en Ukraine est la dispersion de millions de mines", a affirmé Snyder. "J'ai visité des régions non occupées proches de la ligne de front où des gens risquent leur vie pour aider les autres à récupérer leurs fermes et leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies sauves." Le déminage en Ukraine est une entreprise de longue haleine.

08:01 Les Russes se préparent à "une nouvelle réalité" suite à l'attaque de KurskL'attaque ukrainienne sur Kursk représente un défi pour la propagande moscovite. Une source liée au Kremlin a informé le portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Cependant, malgré la distance, la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un événement nouveau et extrêmement déplaisant." Pour calmer l'humeur désormais plus anxieuse, le Kremlin tente de préparer les Russes à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le message est le suivant : l'ennemi a bel et bien envahi le territoire russe, ils sont au bord de la défaite - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent faire preuve de patience. Entre-temps, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en apportant une aide à la région de Kursk. En général, tous les officiels interrogés par Meduza sont convaincus que les combats dans la région de Kursk pourraient durer plusieurs mois. Une source liée au gouvernement précise que cette estimation est "plutôt optimiste - si tout se passe bien."

07:30 Le gouverneur russe confirme l'incident à la base militaireLes autorités russes ont confirmé les rapports d'un incendie dans une base militaire dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie, suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé sur Telegram que le drone avait heurté la base. Il n'y a pas eu de victimes. Bocharov n'a pas précisé quelle base militaire a été touchée. Il a mentionné however que le village de Marinovka était la cible de l'attaque. La Russie dispose d'une base aérienne à Marinovka.

06:56 Manipulation de Trump par Poutine selon l'ancien conseiller à la sécurité des États-UnisL'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, affirme que le dirigeant du Kremlin, Vladimir Poutine, a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. C'est ce qui est révélé dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon le "Guardian". "Poutine, un ancien homme du KGB impitoyable, a exploité l'ego et les insécurités de Trump avec des flatte

04:27 Ukraine Confirme des frappes de drones en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a confirmé les cibles des frappes de drones de la nuit dernière en Russie. Elles étaient dirigées contre l’aéroport d’Ostafyevo à Moscou, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communications radio, a déclaré le chef du HUR Kyrylo Budanow au site d’informations militaires "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. Les dommages éventuels sont actuellement évalués. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

03:09 Les travailleurs des urnes de Kursk recevront des gilets pare-balles et des casques pour les élections régionalesPour les élections régionales anticipées dans la région contestée de Kursk, en Russie, des gilets pare-balles et des casques seront fournis aux travailleurs des urnes. Des bureaux de vote supplémentaires seront également installés dans d’autres parties du pays pour les personnes qui ont fui la région, selon la responsable de la commission électorale régionale, Tatyana Malakhova, selon les agences de presse russes. La région est actuellement sous état d’urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans plusieurs régions de Russie du 6 au 8 septembre. Les citoyens des régions frontalières, notamment Kursk, Belgorod et Bryansk, peuvent déjà voter par anticipation.

01:34 Fico se plaint de la pression des démocraties occidentales en matière de politique étrangèreLe Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint de subir des pressions des démocraties occidentales en matière de politique étrangère. Il déclare que ceux qui s’écartent du consensus sur les questions importantes de politique étrangère sont "arbitrairement mis sous pression et menacés d’isolement" par les démocraties occidentales, dans un communiqué publié à l’occasion du 54e anniversaire de l’invasion de Prague en 1968. Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu’il considère comme la pression actuelle en Europe. Fico s’oppose à l’aide militaire de l’UE à l’Ukraine et fait face à des accusations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L’Ukraine signale 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL’Ukraine signale 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, à l’est du pays, au cours de la journée. Sur ces 46 attaques, 44 ont été repoussées, selon le quartier général. À 21 heures CET, les combats se poursuivent sur les deux sections restantes. 238 soldats russes ont été tués ou blessés lors des combats. Il n’y a pas d’informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n’a pas encore commenté.

23:09 La Russie affirme avoir déjoué une incursion ukrainienne dans la région de BryanskLa Russie affirme avoir arrêté une infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. L’infiltration du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été stoppée par les forces du service de sécurité russe FSB et les unités de l’armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz. "L’ennemi a été touché par des tirs", a-t-il déclaré. La situation est maintenant "sous contrôle".

22:15 Zelensky : l’Ukraine attend une répartition rapide de l’aide promiseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que son pays espère une répartition rapide des milliards d’aides promises par l’Ouest, qui seront en partie financées par les produits de biens russes gelés. Bien qu’il y ait eu de nombreuses déclarations politiques des partenaires de l’Ukraine, d’autres sont attendues, déclare Zelensky dans son discours vidéo du soir. "Mais nous avons besoin d’un véritable mécanisme." L’Ukraine a besoin des produits de biens russes pour se défendre contre l’agression russe. "Les discussions pertinentes ont été en cours depuis trop longtemps, et nous avons besoin de décisions maintenant." Les pays du G7 ont convenu d’un nouveau paquet d’aide financière pour Kyiv lors de leur sommet en juin, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars à sécuriser grâce aux intérêts des biens russes gelés.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux étroits avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération croissante avec la Chine. "Nos relations commerciales se développent avec succès (...). L’attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales et économiques porte ses fruits", déclare Poutine lors d’une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans d’envergure dans les domaines économique et humanitaire", ajoute Poutine. Li déclare que les relations sino-russes sont à un "niveau sans précédent", selon le Kremlin. La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s’est renforcé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial vital en raison des sanctions occidentales.

21:20 Demande rejetée : l’ancien vice-ministre russe de la Défense reste en prisonL’ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov, suspecté de corruption, restera en prison. Sa demande de clémence avec une stricte détention à domicile et son appel contre sa détention ont tous deux été rejetés, selon l’agence de presse russe TASS. Avant son limogeage, Bulgakov était responsable de l’approvisionnement des forces militaires russes. Un tribunal de Moscou a également ordonné l’incarcération de deux présumés associés de Bulgakov. Leur entreprise est soupçonnée d’avoir remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, causant une perte d’environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros), selon des intermédiaires.

21:00 L'Ukraine renforce ses troupes à PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce ses troupes dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est du pays. Il a abordé ce sujet lors d'une diffusion en direct, mentionnant qu'ils sont conscients des stratégies des troupes russes dans la région. Simultanément, l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky. Certaines terres sont sous le contrôle ukrainien, mais il n'a pas fourni de détails supplémentaires.

20:41 Suite au décret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulsés de leur hébergementSuite à l'entrée en vigueur d'un décret par la Hongrie privant les réfugiés ukrainiens de leur protection générale, de nombreux Ukrainiens risquent de perdre leur hébergement. Des shelters pour réfugiés privés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants Roms de la région occidentale de Transcarpathia, qui abrite une importante minorité hongroise, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police.

