Il semble que Swift et Kelce se séparent le 28 septembre.

Star de la Pop et Champion de Football : une Idylle Trop Belle pour être Vraie ? Un Document Fuité Suggère le Contraire, mais Cela Pourrait être un Canular. Récemment, une rumeur en ligne a circulé concernant la séparation imminente de Taylor Swift et Travis Kelce, ce qui a conduit les avocats de Kelce à intervenir.

Il l'embrasse sur le terrain après sa victoire au Super Bowl, il s'amuse sur la scène de sa tournée "The Eras" : l'année dernière, Taylor Swift et Travis Kelce ne pouvaient s'empêcher d'afficher leur affection l'un pour l'autre. Swift a même composé plusieurs chansons pour son dernier album "The Heartbreakers Club" à propos de son ami sportif. Les Swifties le savent bien : la chanteuse ne fait cela que lorsqu'elle est follement amoureuse - ou brisée. Le 28 septembre pourrait être la date qui déroule cette scène tragique, selon leur accord contractuel pour annoncer leur rupture.

C'est du moins ce que prétend la rumeur en ligne. La source de cette rumeur ? Une agence de marketing nommée "Full Scope". Le document, intitulé "Stratégie de Communication pour Travis Kelce après sa rupture avec Taylor Swift", propose un plan détaillé pour gérer ses apparitions publiques après leur amour s'estompe. Une date pour la rupture est même fixée : le 28 septembre.

Le document décrit une chronologie détaillée de l'annonce publique de la rupture. Il suggère "trois jours après la rupture" pour "laisser place à la tempête médiatique initiale et apporter de la clarté". Les sentiments derrière la déclaration de rupture doivent être "amicaux et respectueux", en mettant l'accent sur "la compréhension mutuelle".

Des brouillons de la déclaration sont présentés dans le document : "En résumé, Travis et Taylor ont mutuellement décidé de se séparer. (...) Tous deux souhaitent consacrer du temps à leur carrière respective et à leur développement personnel. Ils restent amis et se souhaitent mutuellement succès."

Seulement une Fabrication ?

Depuis la fuite présumée, "Full Scope" a publié des déclarations pour démentir la rumeur : "Nous mettons tous nos efforts pour identifier la source de ces nouvelles allégations !" L'équipe juridique a déjà été mobilisée.

Selon un article du "Daily Mail", les avocats de Kelce ont fermement contesté la revendication de séparation. La star de la NFL est reportedly représentée par l'agence de relations publiques Jack Ketosyan et Pia Malihi. En 2019, Ketosyan a révélé sur le podcast australien "The Quicky" qu'il avait bel et bien orchestré des "romances fictives" pour des célébrités. Ces dernières se sont avérées rentables soit pour une poussée de promotion d'un nouveau projet, soit pour éloigner l'attention des problèmes d'image publique négatifs.

Malgré les rumeurs qui circulent, Taylor Swift et Travis Kelce continuent d'exprimer leur amour l'un pour l'autre en public. Lors de sa célébration de victoire au Super Bowl et de sa tournée "The Eras", ils ont affiché leur affection, indiquant leur vie amoureuse et leur lien familial forts.

Contrairement à la fuite suggérant une séparation le 28 septembre, l'équipe juridique de Travis Kelce a fermement nié toute vérité à ces rumeurs, affirmant que la vie amoureuse et la famille de leur client sont intactes.

