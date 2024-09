Il semble que l'usine de trolls russe aurait orchestré un accident impliquant Harris

Depuis quelque temps, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, accusant Kamala Harris d'être impliquée dans un accident avec délit de fuite. Selon cette vidéo, apparue en 2011, la candidate démocrate aurait prétendument blessé une fille, la laissant depuis en fauteuil roulant. Selon les rapports, le géant technologique Microsoft aurait identifié les responsables de cette campagne de conspiration contre Harris.

Microsoft aurait retracé la campagne jusqu'à un groupe de désinformation russe nommé Storm-1516. Cette organisation, believed to have ties with the Kremlin, est connue pour propager des informations trompeuses et manipuler le contenu sur internet.

L'émergence de cette campagne de conspiration est un signe que la Russie renforce ses efforts pour interférer dans la politique américaine avant les élections présidentielles et législatives de novembre prochain. Au moment du rapport, l'ambassade de Russie à Washington n'avait pas encore répondu à une demande de commentaire.

Storm-1516 et ses tactiques

Après que le président Biden ait annoncé qu'il ne se représenterait pas, les opérations d'influence russe ont rencontré des difficultés pour ajuster leurs stratégies anti-démocrates, selon le communiqué de Microsoft sur son blog. Cependant, vers la fin août, Storm-1516 a commencé à générer du contenu liant Kamala Harris et son colistier, Tim Walz, à des théories du complot fabriquées choquantes destinées à les discréditer.

Les experts affirment que Storm-1516 est connu pour créer des vidéos mettant en scène des acteurs se faisant passer pour des lanceurs d'alerte ou des journalistes diffusant des informations trompeuses. Dans ce cas, le groupe aurait prétendument payé un acteur pour jouer le rôle de la victime présumée, affirmant faussement avoir été paralysée depuis l'incident. De plus, un site web fictif pour une chaîne d'informations inexistante appelée "KBSF-TV" a été créé. L'histoire fabriquée a été propagée à travers ce site et diffusée sur les plateformes de réseaux sociaux comme X, totalisant plus de 2,7 millions de vues au total.

Récemment, le département de la Justice des États-Unis a intenté un procès contre deux employés de la chaîne de télévision d'État russe RT pour des allégations de blanchiment d'argent liées à des tentatives d'influence électorale dans sept États. De plus, Meta, la société mère de Facebook, WhatsApp, Instagram et Threads, a interdit RT et d'autres médias d'État russes sur ses réseaux en ligne dans le monde entier en raison d'activités présumées d'ingérence étrangère par la diffusion de fausses nouvelles.

Dans cette optique, il est crucial de rester vigilant face aux fausses nouvelles et de vérifier les informations, en particulier pendant les campagnes politiques.

