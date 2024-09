Il semble que l'incident de Red Bull n'est pas encore le point le plus bas.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan se solde par une victoire pour McLaren et une déception pour Red Bull. Le champion en titre Max Verstappen exprime son manque de plaisir lors de la course et n'a que peu d'espoir pour le prochain week-end de course. La situation pourrait empirer.

Initialement, le pilote favori pour briller à Bakou était censé être déclassé avant le voyage. McLaren a annoncé qu'Oscar Piastri serait désormais le coéquipier du prétendant au titre Lando Norris. Si cette décision est logique pour Norris, qui a de meilleures chances de rattraper Verstappen, Piastri continue de prouver qu'il n'est pas un numéro deux. Lors des sept dernières courses, Piastri a réalisé des performances solides, notamment une deuxième victoire grâce à une manœuvre impressionnante contre Charles Leclerc dimanche. Si Piastri maintient ses performances exceptionnelles, il sera difficile pour McLaren de mettre en place son ordre d'équipe prévu.

McLaren a le potentiel pour gagner - et doit maintenant le faire

Cependant, c'est un luxe pour McLaren, qui a déjà accompli bien plus que prévu. L'été dernier, McLaren était parmi les équipes les plus lentes, mais au début de cette saison, elle est passée à la quatrième meilleure équipe - et à Bakou, elle a réussi à détrôner Red Bull de la première place du championnat des constructeurs. "Nous sommes la meilleure équipe de Formule 1, cela fait du bien de le dire", a déclaré Lando Norris, qui avait des raisons d'être de bonne humeur même sans podium. Celui qui parvient à terminer de la 15e à la 4e place et à dépasser le champion à la fin conduit une voiture qui peut gagner le titre. Norris doit encore combler 59 points sur Verstappen, avec sept courses et trois sprints restants - une victoire majeure est toujours possible, mais des victoires régulières sont maintenant nécessaires. Le prochain tracé à Singapore (22 septembre) devrait particulièrement bien convenir à l'équipe, mettant McLaren sous pression.

Red Bull rencontre des problèmes - et n'a que peu d'espoir

C'est également le cas car Red Bull offre de nombreuses opportunités d'attaque. Les champions pensaient être sortis de la crise après leur début décevant à Monza en septembre - mais ils ont finalement remporté encore moins de points à Bakou. Cela était principalement dû au fait que Red Bull ne comprenait pas entirely fully its car and did not find a suitable setup for Verstappen. "La voiture était comme un kart, une roue était toujours en l'air dans les virages lents", a déclaré Verstappen après sa cinquième place. Et l'horizon pour le dimanche suivant ne lui offrait aucune espérance : "Je ne pense pas que Singapore sera notre meilleure course." Non, a dit Verstappen, ce weekend à Bakou "n'était pas amusant".

Perez ne peut pas sauver Red Bull

L'autre problème de Red Bull est dans sa deuxième voiture, qui traîne derrière dans la compétition d'équipe depuis des mois. Alors que Verstappen dominait la course, le pilote mexicain dans la même voiture semblait être un pilote de milieu de peloton. Cette disparité a été réduite ces dernières semaines, et à Bakou, Perez a finalement pu dire : "Voilà, notre voiture est compliquée - maintenant, Max le ressent aussi." Perez a mieux géré le circuit urbain, obtenant même une place sur le podium - mais il est à nouveau devenu le héros tragique. Sa collision avec Carlos Sainz dans la Ferrari lui a coûté des points précieux, confirmant l'impression : Red Bull ne peut pas compter sur ses deux pilotes pour atteindre ses objectifs ambitieux.

La situation pourrait empirer...

Ralf Schumacher a avancé une théorie dimanche soir : "Je pense que Red Bull ne terminera qu'à la troisième place du championnat des constructeurs", a déclaré l'expert de Sky. Ils ont maintenant 20 points de retard sur McLaren et ne mènent que de 31 points sur Ferrari. Ferrari a discrètement gagné du terrain, et la tendance est claire. Leclerc et Sainz ont remporté plus de 30 points lors des trois courses depuis la pause estivale, et les chances de réussite de Ferrari à Singapore semblent plus prometteuses que celles de Red Bull.

Ferrari, connue pour ses véhicules à haute performance, pourrait tirer parti des difficultés de Red Bull. Avec la deuxième voiture de Red Bull qui sous-performe constamment et le champion en titre Max Verstappen exprimant son mécontentement quant à la performance de sa voiture, Ferrari pourrait potentiellement gagner du terrain lors des courses à venir.

