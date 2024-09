Il semble que les responsables de "Lampel" aient déposé environ 1 500 accusations criminelles liées aux menaces.

Au cours de la législature, les ministres fédéraux ont fait face à plus de 1400 affaires criminelles ouvertes contre eux en raison de menaces ou de langage abusif. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement en réponse à la question de l'AfD au Parlement, selon Table.Briefings.

Des figures clés comme Robert Habeck du ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique et Annalena Baerbock du ministère fédéral des Affaires étrangères ont été victimes de 805 et 513 accusations, respectivement.

Le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre de l'Éducation Bettina Stark-Watzinger (FDP) se retrouvent également dans l'eau chaude, avec environ 30 et plus de 20 affaires contre eux, respectivement. Cependant, Table.Briefings mentionne que la liste n'est pas exhaustive, car tous les ministères ne tiennent pas compte de tels événements. Dans la plupart des cas, le statut ou le résultat des procédures reste incertain.

