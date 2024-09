Il semble que les pilotes de Formule 1 soient actuellement confrontés à un sentiment négatif.

Dans le monde de la Formule 1, on peut s'attendre à moins de langage explicite à l'avenir. Le président du corps directeur mondial du sport automobile, Mohammed Ben Sulayem, a exhorté la direction de la série à réduire l'utilisation de jurons lors des diffusions.

Ben Sulayem, ancien pilote de rallye, a exprimé ses préoccupations dans un entretien accordé au magazine spécialisé "Autosport". "Nous devons tracer une ligne entre notre sport et la musique rap", a-t-il déclaré. "Nous ne sommes pas des rappeurs. Ils utilisent le mot en F comme si c'était leur langue maternelle. Nous ne faisons pas ça." Le corps directeur du sport automobile s'inquiète de la fréquence des jurons provenant des cockpits des pilotes, qui sont actuellement censurés à la télévision par des bips.

Verstappen pas d'accord avec la décision de la FIA

"Avec la technologie moderne, tout est diffusé en direct et enregistré. À terme, nous devons explorer pour voir si nous pouvons minimiser ce qui est dit en public", a poursuivi Ben Sulayem. "Pensez-y, vous êtes assis avec vos enfants à regarder la course, et puis quelqu'un lâche tous ces mots inappropriés."

Max Verstappen, le champion du monde, n'est pas favorable à l'approche du corps directeur. "Les gens continueront à jurer. Si ce n'est pas ici, alors peut-être que c'est ailleurs. Jurer est courant, certaines personnes le font simplement plus fréquemment que d'autres", a déclaré Verstappen, qui a fait headlines avec une explosion de jurons lors du Grand Prix de Hongrie en juillet, sur la touche du Grand Prix de Singapour.

Verstappen a été critique quant au nombre de micros en Formule 1. "Si ce n'est pas diffusé, personne n'est au courant. Seul l'équipe est au courant. C'est comme ça qu'on gère ce genre de situations en interne", a déclaré le pilote Red Bull. Tous les regards et les oreilles seront braqués sur le prochain Grand Prix de Singapour (dimanche, 14h00 sur Sky et en direct sur ntv.de).

