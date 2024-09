Il semble que le président Trump n'ait pas besoin de l'approbation du Congrès pour mettre en œuvre sa politique commerciale la plus controversée.

Les présidents disposent d'une autorité étendue pour imposer des tarifs tant aux alliés qu'aux adversaires, comme en témoigne l'ancien président Donald Trump lors de son lancement de guerre commerciale en 2018. Des préoccupations récentes émergent en raison de la dernière promesse de Trump d'utiliser secrètement son arme économique favorite contre les nations qui s'éloignent du dollar américain.

Lors d'un meeting dans un État disputé la semaine dernière, Trump a affirmé qu'il imposerait de substantiels tarifs aux pays étrangers qui abandonneraient le dollar américain.

"De nombreux pays abandonnent le dollar. Ils ne nous quitteront pas avec moi", a déclaré Trump. "Je dirai : 'Vous quittez le dollar, vous ne ferez pas d'affaires avec les États-Unis, nous imposerons un droit de douane de 100% sur vos marchandises'".

Le dollar américain est actuellement la devise de réserve mondiale, servant ainsi de puissant instrument pour le commerce et l'économie mondiale. Cependant, la déclaration de Trump semble être une réponse à la Chine, à la Russie et à d'autres nations qui ont ouvertement discuté de la recherche d'une alternative au billet vert.

Prendre une position ferme pour protéger le dollar tout-puissant peut sembler attrayant pendant les campagnes électorales, mais les analystes mettent en garde que l'imposition de tels droits de douane élevés pourrait se retourner contre les citoyens américains.

"Je décrirais cela comme de l'esbroufe de dur à cuire inconsistante", a déclaré Maury Obstfeld, fellow senior à l'Institut Peterson pour l'économie internationale, à CNN lors d'une conversation téléphonique.

Obstfeld, ancien économiste en chef au Fonds monétaire international (FMI), a mentionné que même si certains pays ont fait la transition loin du dollar américain, le "billet vert reste la devise mondiale prépondérante".

Des déclarations de droits de douane 'absurdes'

Bien que les circonstances dans lesquelles Trump imposerait des droits de douane de 100% ne soient pas claires, Obstfeld a souligné que de tels droits de douane finiraient par faire grimper les prix pour les consommateurs - surtout s'ils étaient largement appliqués.

"Les droits de douane de 100% auront un impact significatif sur le prix des biens que nous importons de ces pays et augmenteront finalement l'inflation", a déclaré Obstfeld.

Christine McDaniel, ancienne responsable supérieure du commerce dans l'administration de George W. Bush, a décrit la proposition de Trump de droits de douane de 100% comme "absurde" et "de la propagande électorale ridicule".

"La solution de Trump à presque tout est les droits de douane", a déclaré McDaniel, maintenant fellow senior à l'Université George Mason.

McDaniel a informé CNN que Trump peut unilatéralement imposer les droits de douane qu'il suggère sans l'approbation du Congrès, suivant un rapport du représentant américain au commerce (USTR) sous la section 301 ou un rapport du département du commerce sous la section 232. Elle a mis en garde que c'est possible pour le Congrès de modifier la loi actuelle pour retirer ce pouvoir commercial.

Alex Durante, économiste à la Tax Foundation, un think tank de droite, a déclaré à CNN que des droits de douane de 100% représenteraient un danger pour l'économie.

"Lorsque l'on parle de droits de douane à ce point, cela augmentera sans aucun doute le risque de récession. Les consommateurs ont des fonds limités à dépenser", a déclaré Durante.

Il est clair que Trump est sincère dans cette proposition. Il est possible qu'il présente simplement des droits de douane de 100% comme une menace pour modifier le comportement des autres pays.

Brian Hughes, conseiller senior de la campagne Trump, a informé CNN dans une déclaration que les politiques commerciales de Trump stimuleront la croissance, ralentiront l'inflation, inspireront la manufacture américaine et protégeront les travailleurs des "politiques déséquilibrées conçues en faveur d'autres pays".

"Annonce de retour en arrière ! Tout comme en 2016, les prévisions de Wall Street suggéraient que les politiques de Trump entraîneraient une croissance réduite et une inflation plus élevée, les médias ont adopté ces prévisions sans poser de questions, et les records n'ont jamais été corrigés lorsque la croissance réelle et les créations d'emplois ont considérablement dépassé ces prévisions", a déclaré Hughes.

'Définitivement inflationniste'

La campagne Trump n'a pas éclairé CNN sur la stratégie de Trump pour mettre en place des droits de douane de 100% ou les déclencheurs.

Trump a répété à maintes reprises que son programme commercial n'entraînerait pas d'inflation - même si des recherches ont constamment montré que les consommateurs et les industries américaines absorbent presque la totalité des coûts des droits de douane américains, y compris ceux imposés par Trump.

Bien que les économistes puissent débattre de l'ampleur de l'impact des droits de douane proposés sur les prix, la plupart conviennent qu'ils augmenteraient l'inflation.

Même certains chercheurs de l'école de commerce Wharton de l'Université de Pennsylvanie, l'élite école de commerce que Trump a terminée ses études universitaires, reconnaissent cette réalité.

"Si nous mettions en place ces droits de douane, il n'y a aucun doute que les prix augmenteraient. La question plus large est de savoir comment les autres pays réagiraient avec leurs propres droits de douane", a déclaré Kent Smetters, directeur du modèle budgétaire Penn Wharton non partisan, à CNN lors d'une conversation téléphonique mercredi.

"Il n'y a aucun doute que c'est inflationniste", a déclaré Smetters, qui est professeur d'économie des affaires et de politique publique à Wharton. Il a affirmé que certaines estimations pourraient surestimer l'impact des droits de douane car les biens taxés peuvent parfois être remplacés par des biens domestiques.

Matt Priest, président et CEO de la Footwear Distributors & Retailers of America, a déclaré qu'il prenait au sérieux l'ancien président en raison de son passé. "Nous consacrons beaucoup de temps à instruire nos membres sur la façon de faire face aux conséquences de ces propositions", a déclaré Priest.

L'aspect intéressant de la proposition de Trump d'imposer une taxe de 100% est que certains experts s'inquiètent que de telles menaces puissent inciter les nations à chercher des alternatives au dollar - le contraire exact de l'objectif affiché par Trump.

Obstfeld, l'ancien économiste du FMI, a déclaré : "Les attaques verbales de Trump sont le moyen le plus rapide de convaincre les pays d'abandonner l'utilisation du dollar."

