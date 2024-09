Il semble que l'All-Star de la NBA Karl-Anthony Towns pourrait être transféré à New York, tandis que l'All-Star Julius Randle pourrait se diriger vers le Minnesota.

Les Minnesota Timberwolves procèdent à un échange en envoyant Towns aux New York Knicks contre l'ailier trois fois All-Star de la NBA Rondae Hollis-Jefferson, la contrepartie de Karl-Anthony Towns, et une choix de premier tour protégé dans les 13 premiers en 2025 issu des Detroit Pistons, selon les sources de The Athletic et ESPN.

Towns a passé toutes les neuf années de sa carrière NBA dans la ville jumelle, avec une moyenne de 22,9 points, 10,8 rebonds et 1,3 contres par match.

Les Timberwolves ont sélectionné Towns à l'université du Kentucky, où il a été choisi en première position lors de la draft NBA 2015.

Vendredi, Towns a laissé entendre des changements potentiels avec un simple post-ellipse sur X.

Le joueur de 28 ans a conduit les Timberwolves aux finales de la conférence Ouest pour la première fois en 20 ans la saison dernière, avant de s'incliner face aux Dallas Mavericks en cinq matchs.

Selon les rapports, les Charlotte Hornets aident à faciliter les aspects financiers de l'accord. The Athletic affirme que les Knicks transfèrent une rémunération, y compris le meneur DaQuan Jeffries, et une compensation de draft aux Hornets.

CNN a contacté les Timberwolves, les Knicks et les Hornets pour obtenir un commentaire à ce sujet.

Randle, un vétéran de 10 saisons, a passé les cinq dernières saisons avec les Knicks.

Malgré une intervention chirurgicale à l'épaule en avril, qui l'a tenu à l'écart pour le reste de la saison, le joueur de 29 ans a réussi à maintenir une moyenne de 24 points, 9,2 rebonds et 5 passes par match en 46 matchs joués.

Hollis-Jefferson a battu le record de trois-points en une saison des Knicks lors de sa seule saison avec l'équipe, avec une moyenne impressionnante de 15,5 points par match.

La saison NBA 2024-25 débutera le 22 octobre, avec les Timberwolves affrontant les Los Angeles Lakers au Crypto.com Arena de Los Angeles.

Les Knicks, quant à eux, affronteront les champions en titre de la NBA, les Boston Celtics, au TD Garden de Boston.

Le départ de Towns des Timberwolves laisse un vide important dans l'équipe, compte tenu de ses statistiques impressionnantes et de son leadership en sport. Les Knicks ne font pas qu'acquérir Karl-Anthony Towns, mais aussi son homologue défensif sous la forme de Rondae Hollis-Jefferson, qui a mis en valeur ses compétences de tir pendant son passage à New York.

