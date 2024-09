Il semble que la Russie gonfle le nombre de ses navires de guerre.

12:28 Augmentation de l'espionnage russe contre la Bundeswehr et l'aide à l'Ukraine

Les services de renseignement allemands ont rapporté une augmentation de l'espionnage russe sur les opérations de la Bundeswehr et l'aide à l'Ukraine. Ce changement de focus des intérêts stratégiques aux intérêts tactiques signifie que la Russie surveille de près les détails liés à l'aide militaire à l'Ukraine, y compris les itinéraires de transport d'armes et de munitions, les procédures de déploiement et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. En outre, les capacités de la Bundeswehr elle-même pour la défense territoriale et de l'alliance sont également sous surveillance des services de renseignement russes.

11:52 Munz : Augmentation de la menace "d'armes atomiques sur Berlin" - pas un hasard

La Grande-Bretagne et les États-Unis envisagent d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes contre le territoire russe. Jusqu'à présent, le Kremlin a réussi à dissuader cette décision en utilisant des menaces. Par conséquent, la proposition d'un spécialiste des armes atomiques de cibler Berlin ne vient pas comme une surprise, déclare le correspondant de ntv Rainer Munz.

11:15 Rapport : Retard dans la décision sur les missiles de longue portée en Ukraine

La possibilité du déploiement de missiles de longue portée occidentaux en territoire russe pourrait être reportée plus tard que prévu. Une résolution avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, est peu probable, selon le média américain Bloomberg. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy a mentionné que la réunion de l'ONU servirait de prochaine occasion pour discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Le président ukrainien Selenskyj prévoit de réitérer sa demande de tels missiles lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des intentions de Selenskyj pour attaquer le territoire russe. Blinken prévoit de discuter de cette question avec le président Biden vendredi. Le premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 Blinken se rend en Pologne après son voyage à Kyiv

Le secrétaire d'État américain Blinken se rend en Pologne, un allié solide de l'Ukraine, après son voyage à Kyiv. Il prévoit de tenir des discussions avec le Premier ministre Tusk et le président Duda lors de sa visite. Blinken vise à discuter de la coopération accrue avec la Pologne, qui sert de principal hub logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a considérablement augmenté ses dépenses militaires et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant de la défense américain Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 Les forces ukrainiennes rapportent 5 missiles et 64 drones russes pendant la nuit

L'armée de l'air ukrainienne allègue que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat iraniens. Environ 44 drones ont été abattus. L'authenticité des rapports militaires ne peut être pleinement vérifiée. La défense aérienne était également active autour de Kyiv pour intercepter les drones entrants.

09:11 Expert russe suggère une posture de menace nucléaire plus forte

L'expert en politique étrangère russe Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait affirmer sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Le principal objectif de la politique nucléaire de la Russie devrait être de faire savoir à tous les adversaires actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires, a-t-il déclaré au journal russe Kommersant. Karaganov pense que la Russie pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire à part entière.

08:46 L'Ukraine espère obtenir l'approbation des États-Unis pour l'utilisation de missiles occidentaux de longue portée

Des signes encourageants ont émergé en Ukraine suggérant qu'elle pourrait bientôt être autorisée à lancer des attaques plus profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. During his visit to Kyiv, U.S. Secretary of State Antony Blinken emphasized his commitment to providing Ukraine with the necessary means to defend itself. In the UK, indications of approval for this action seem to be emerging.

08:04 Le renseignement ukrainien rapporte la destruction d'un avion de chasse russe

Suite aux rumeurs circulant hier concernant la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars, le renseignement militaire ukrainien affirme maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte. L'avion multimillionnaire, believed to be stationed on the Crimean peninsula, was reportedly destroyed by a portable air defense system.

07:26 Les Ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors des visites à domicile

Le Bundestag allemand doit débattre pour la première fois aujourd'hui du projet de paquet de sécurité du gouvernement fédéral, qui comprend des dispositions pour retirer le statut de réfugié à ceux qui retournent dans leur pays d'origine. Cependant, certaines conditions s'appliquent, telles que les exemptions pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 Les commentateurs russes alléguent un sabotage contre Trump lors du débat télévisé

Différents commentateurs de la télévision d'État russe ont affirmé que Trump a été saboté lors de son débat avec Kamala Harris, comme l'a rapporté le Kyiv Independent. Ils pensent qu'il était désavantagé. Les commentateurs ont sévèrement critiqué la vérification des faits des déclarations de Trump. De nombreuses personnes l'ont considéré comme le perdant du débat. Si Trump gagne l'élection, il a déclaré qu'il mettrait fin immédiatement au conflit en Ukraine.

04:50 Attaque lourde sur Konotop : dommages importants à l'infrastructureUne attaque de la Russie sur la ville de Konotop dans la région de Soumy a laissé plusieurs civils blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été brièvement interrompu. Les dommages à l'infrastructure énergétique sont importants et il est incertain quand les ménages privés récupéreront l'électricité. Suite à l'attaque dans le centre-ville, il y a eu plusieurs incendies et des écoles et bâtiments résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Plus d'aide militaire de la Lettonie à l'UkraineLa Première ministre lettonne Evika Silina a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Cela comprend des transporteurs de troupes blindés, comme annoncé par le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal suite à la réunion avec Silina. Les deux pays discutent de l'expansion de la collaboration dans l'industrie de la défense, selon Shmyhal.

01:32 Le Royaume-Uni met en garde un homme d'affaires iranien en raison de soupçons d'envoi de fusées à la RussieEn réponse à des soupçons d'envoi de fusées iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, comme l'a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Londres. Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de fusées balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et entraînerait une réponse ferme. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions supplémentaires contre Téhéran en raison des soupçons d'envoi de fusées, en particulier la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. L'Union européenne a invoqué "des preuves crédibles" lundi concernant la livraison de fusées iraniennes à la Russie.

00:14 Des rapports font état de soldats russes inexpérimentés déployés sur le front de KharkivDes troupes russes sans expérience de combat sont déployées sur le front de Kharkiv, selon des rapports de l'armée ukrainienne. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv, a mentionné que les unités impliquées dans les attaques à Vovchansk sont mal formées. On pense que les renforts récemment arrivés sont une réserve de mobilisation assemblée par la Russie. Les origines exactes de ces troupes restent inconnues, qu'elles soient d'anciens prisonniers ou des soldats d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Déploiement de patrouilles russophones par le maire dans l'ouest de l'UkraineLe maire de la ville ukrainienne occidentale d'Ivano-Frankivsk a annoncé le déploiement de patrouilles pour surveiller l'utilisation accrue du russe. "C'est une initiative civile et tout le monde peut devenir inspecteur linguistique", a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv à la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés internes de l'est de l'Ukraine, dont la langue maternelle est le russe, se sont installés dans la région. Martsinkiv s'attend à au moins 100 tels contrôleurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les cas d'utilisation du russe dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, en particulier celles des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et ukrainophone.

21:42 Erdogan réclame le retour de la Crimée de la RussieLe président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une demande du droit international", déclare le dirigeant turc dans un message vidéo à l'occasion du sommet de la Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, fondée en 2021, vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Kyiv présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser l'invasion russe. "Le plan pour la victoire... dépend principalement du soutien des États-Unis. Et du soutien d'autres partenaires", dit Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan, qui sera présenté avant la deuxième conférence sur la paix en Ukraine prévue, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis exigeront un stratégie claire de Zelensky pour des frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy étaient reportedly à Kyiv pour discuter d'un plan à long terme pour l'année prochaine afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme les intentions de Biden concernant l'utilisation d'armes contre la RussieLe secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare que les États-Unis travaillent activement pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, y compris l'utilisation d'armes occidentales à longue portée pour des attaques contre des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, selon Blinken, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine a la capacité de se défendre efficacement", a déclaré Blinken, concluant : "Nous voulons que l'Ukraine gagne."

