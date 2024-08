Il semble que la richesse du gouvernement russe soit destinée à aider l'Ukraine.

Les pays du G7 prévoient d'allouer 50 milliards de dollars à l'Ukraine, les fonds provenant des intérêts tirés des actifs russes confisqués. Cette opération financière, bien qu'intéressante, est marquée par des complexités et des défis.

L'Allemagne prévoit de consacrer 4 milliards d'euros de son budget à l'aide à l'Ukraine d'ici 2025, démentant ainsi les allégations selon lesquelles elle réduit son soutien à la nation en guerre. Au contraire, le chancelier Olaf Scholz prévoit d'obtenir ces fonds de sources alternatives, en faisant référence au prêt de 50 milliards de dollars proposé par les pays du G7 pour l'Ukraine. Bien que les modalités de ce plan n'aient pas encore été finalisées, les préparatifs de son financement ont commencé, en partie grâce aux préparatifs précoces de l'UE.

La stratégie actuelle consiste à transférer directement les 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Ces fonds seront remboursés au fil du temps en prélevant les intérêts générés par les actifs russes gelés. Dans le monde entier, les actifs de la banque centrale russe d'une valeur de 260 milliards d'euros ont été immobilisés, plus des deux tiers de cette somme étant détenus par l'UE, soit environ 210 milliards d'euros. En fonction des taux d'intérêt, les revenus annuels projetés de ces actifs sont estimés à environ 2,5 à 3 milliards d'euros.

Initialement, ces fonds seront utilisés pour soutenir militairement l'Ukraine, par exemple en augmentant l'acquisition d'armes ou en construisant des usines d'armes sur son territoire. Par la suite, ils contribueront à combler le déficit budgétaire de l'Ukraine, et finalement, à aider à la reconstruction des réseaux électriques et d'autres infrastructures.

L'UE attend un transfert de crédit d'ici la fin de 2024

Malgré les intentions du G7, l'UE a déjà utilisé les intérêts générés par les actifs russes gelés pour venir en aide à l'Ukraine. Environ 1,55 milliard d'euros ont été initialement versés à l'Ukraine fin juillet par l'UE. Les préparatifs de ce transfert avaient commencé en février, lorsque Bruxelles avait ordonné aux administrateurs centraux de conserver les profits des comptes russes au lieu de s'en défaire. Initialement, l'UE avait envisagé de fournir à l'Ukraine des versements plus petits, mais les États-Unis ont fait pression pour un prêt plus important du G7, financé conjointement par ses membres. Ce prêt sera remboursé au fil du temps grâce aux intérêts générés.

Cependant, le transfert explicite des gains d'intérêts à l'Ukraine n'est qu'un aspect de cette stratégie complexe. Selon un porte-parole de la Commission européenne, la mise en œuvre concrète de ce plan est encore en discussion avec les pays du G7. On s'attend à ce que les 50 milliards de dollars soient disponibles pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année.

Des négociations intenses doivent se poursuivre jusqu'à cette date. Un point clé est la façon dont les pays du G7 prévoient de garantir un paiement anticipé. Les rapports suggèrent qu'ils ne formeront pas une communauté de créanciers à cette fin, mais répartiront les charges entre ses membres. Le G7 comprend l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. L'UE et les États-Unis sont censés assumer la plus grande part du financement, tandis que le Japon, le Royaume-Uni et le Canada contribueront à la partie restante. Il reste incertain de savoir si l'Ukraine pourra bénéficier d'une restructuration de la dette si les revenus d'intérêts des fonds russes ne parviennent pas à rembourser intégralement les pays donateurs.

De plus, il est possible que les revenus des paiements d'intérêts diminuent si les actifs russes actuellement sous sanctions étaient dégelés. Ces actifs ont été gelés en raison des sanctions de l'UE, qui doivent être prolongées tous les six mois par les États membres. Il y a une faible probabilité que la Hongrie, favorable à la Russie, refuse de prolonger ces sanctions à un moment donné. Actuellement, cette hypothèse est peu probable. Cependant, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a un passé de surprises qui pourraient potentiellement retarder ou entraver l'aide à l'Ukraine.

La décision des pays du G7 d'allouer 50 milliards de dollars à l'Ukraine pour son aide suit l'attaque contre l'Ukraine, les fonds provenant des intérêts tirés des actifs russes. Malgré les préparatifs initiaux, des négociations intenses se poursuivent pour garantir un paiement anticipé des pays du G7, l'UE et les États-Unis étant attendus pour assumer la plus grande part du financement.

L'UE utilise déjà les intérêts des actifs russes gelés pour venir en aide à l'Ukraine, une partie importante provenant des avoirs de l'UE, soit environ 210 milliards d'euros. Cependant, il est possible que la Hongrie, favorable à la Russie, refuse de prolonger les sanctions de l'UE, ce qui pourrait potentiellement affecter l'aide à l'Ukraine.

